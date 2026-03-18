인천공항에 'BTS 메뉴' 등장…아워홈, 글로벌 팬 겨냥 F&B 협업

들기름 비빔모밀·돈까스 세트 출시…공항 매장 공간 브랜딩도 함께 진행
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아워홈이 'BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)' 행사의 F&B 파트너로 참여해 인천국제공항에서 특별한 미식 경험을 선보인다고 18일 밝혔다. 인천공항에서 BTS 더 시티 아리랑 서울 행사에 참여하는 기업은 아워홈이 유일하다.
하이브의 '더 시티(The City)'는 소속 아티스트의 콘서트나 앨범 발매 시점에 맞춰 도시 전역에서 다양한 이벤트를 진행하는 '도시형 플레이 파크' 행사다. 이번 BTS 더 시티 아리랑 서울은 오는 20일부터 내달 19일까지 진행되며, 글로벌 팬들이 한국을 방문하는 기간에 맞춰 다양한 체험 콘텐츠가 마련된다.
아워홈은 이 기간 한국을 찾는 방문객들이 가장 처음이자 마지막으로 마주하는 장소인 인천공항에서 특별한 경험을 제공하기 위해 브랜드 파트너십을 추진했다. 인천공항 제1·2여객터미널에 위치한 '컬리너리스퀘어 바이 아워홈' 매장에서는 행사 콘셉트와 연계한 'BTS THE CITY Welcome&Farewell' 세트를 선보인다. 해당 메뉴는 방탄소년단 멤버들의 선호 메뉴로 알려진 들기름 비빔모밀과 돈까스로 구성됐다.
매장 공간도 행사 콘셉트에 맞게 새롭게 꾸며진다. 인천공항 내 컬리너리스퀘어를 비롯해 아워홈그라운드, 하이커스테이션 등 주요 매장에 BTS 더 시티 아리랑 서울의 브랜딩을 적용해 방문객들이 자연스럽게 콘텐츠를 경험할 수 있도록 할 계획이다.
아울러 메뉴 구매 고객에게는 스카프, 키링 등 다양한 머치를 증정하는 이벤트도 진행된다. 메뉴는 상시 판매되며, 머치 증정 이벤트는 오는 20일부터 22일, 내달 4일부터 13일까지 두 차례에 걸쳐 운영된다. 아워홈 관계자는 "한국 여행의 시작과 마지막 순간에 따뜻한 환대와 환송의 의미를 담은 'OUR love song is HOME' 메시지를 공간에 담았다"며 "먹거리와 공간 브랜딩, 굿즈 이벤트를 결합해 BTS 더 시티 아리랑 서울을 더욱 즐겁게 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com