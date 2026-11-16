[인터뷰] 민경선 고양시장 "일자리·세수 확보로 자족 도시 탈바꿈"

광역교통망 확충 및 일자리와 산업이 함께 성장하는 고양 만들 것

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 오랜 기간 주거 중심 구조에서 산업과 일자리가 부족한 대표적 베드타운으로 인식돼 왔다.

16일 뉴스핌과 만난 민경선 고양시장은 취임 후 도시의 체질 개선을 위해 부지런히 움직였다고 밝혔다. 교통의 선순환 구조를 위한 광역교통망 확충과 정밀의료·문화콘텐츠를 미래 성장동력으로 육성해 일자리와 세수를 동시에 확보하겠다는 구상이다.

민 시장은 "탄탄한 기초 위에 자족도시의 성과를 내는 것이 중요하다"라며 "교통망 확충은 물론 일자리와 산업, 시민의 삶이 함께 바뀌는 고양을 만들겠다"고 강조했다.

고양시 비전을 설명하고 있는 민경선 고양시장.[사진=고양시]

다음은 민경선 고양특례시장과의 일문일답.

- 민선 9기 취임 이후 소회를 말씀해 주신다면.

▲벌써 취임 후 5개월이라는 시간에 접어들었다. 짧다면 짧은 시간이지만 조금씩 달라지는 고양시의 모습을 현장에서 느끼고 있다.

시민의 목소리가 시장에게 더 가까이 닿고, 시정이 어떤 논의 과정을 거쳐 움직이는지 시민들이 직접 지켜볼 수 있도록 행정의 문턱을 낮추고 있다. '열린 고양 프로젝트'를 통해 시장 직통 문자와 시정 회의 온라인 생중계를 시작한 것도 문턱을 낮추기 위한 변화다. 최근 들어 시민들로부터 '고양시가 달라지는 게 느껴지기 시작했다'는 말도 많이 듣고 있다.

내부적으로도 부서 간 칸막이를 낮추고 시 공공기관과 대학·병원 등 흩어져 있던 고양시의 파트너들이 함께 일자리와 미래 산업을 고민하는 협력의 틀을 만들어 가고 있다. 오랫동안 진전을 내기 어려웠던 현안들도 관계 기관과 직접 소통하며 하나씩 풀어갈 길을 찾고 있다.

아직 해결해야 할 과제가 많고 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어가기 위해 해야 할 일도 많지만 변화의 가능성을 직접 확인하는 데서 얻는 행복감이 지치지 않고 뛰게 하는 가장 큰 원동력이 되고 있다. 초심을 잃지 않고 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 더 열심히 뛰겠다.

항공우주 산학융합 거점 도시 비전 선포식.[사진=고양시]

- 1호 공약에 대한 그간 성과와 계획은.

▲시민과의 약속 중 가장 큰 무게를 두고 있는 것은 고양시를 베드타운에서 벗어나 자족 도시로 바꾸겠다는 약속이다.

고양시가 가진 자원과 강점을 미래 산업으로 연결하는 데 집중하고 있다. 산업은 시가 혼자 계획한다고 성장할 수 없다. 대학, 병원 등 기관에서는 인재 양성을 비롯한 전문성과 연구 역량을 제공하고 기업은 기술을 사업화하고 일자리를 만들어야 한다. 시의 역할은 이 주체들을 연결하고 기업이 활동할 수 있는 환경을 만드는 것이다.

이를 위해 지역의 주요 기관들과 '일자리 동맹'을 구축한 것이 가장 중요한 진전이다. 한국항공대, 중부대, 동국대 등 지역 대학과 국립암센터, 일산병원 등 병원, 시 공공기관 등 각 기관이 가진 전문성을 바탕으로 산업 육성 방안을 공유하고 고양시 발전을 위한 각자의 역할을 논의하고 있다.

특히 항공우주와 의료바이오, K-컬처 산업을 중심으로 구체적인 육성 계획을 마련해 두었다. 먼저 항공우주 산업은 핵심 파트너인 한국항공대를 중심으로 육성하고자 한다. 한국항공대가 보유한 항공우주 분야의 전문 지식과 연구 역량을 바탕으로 관련 기술 개발과 전문 인력 양성을 추진하고, 대학의 연구 성과가 기업의 기술 개발과 사업화로 이어질 수 있도록 산학 협력을 강화하려 한다. 백석 업무 빌딩에는 '항공우주산학융합센터'를 조성해 기업이 연구하고 기술을 시험하며 사업을 키울 수 있는 환경을 만들겠다.

여기에 대화동 킨텍스 일원에 내년 준공을 목표로 조성되고 있는 수도권 최초의 UAM 종합 실증 버티포트인 'K-UAM 수도권 실증센터'와 현재 한강 물길을 중심으로 진행되고 있는 2단계 실증 사업을 기반으로 미래 모빌리티 산업의 메카로 성장하고자 한다.

민경선 시장이 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 '고양은평선 일산 연장' 등 현안이 담긴 건의서를 전달하고 있다.[사진=고양시]

- 지방자치분권 확대에 대처는 어떻게 하고 있는지 궁금하다.

▲지방자치분권 확대는 지역의 문제를 지역 실정에 맞게 해결할 수 있도록 지방정부의 권한과 자율성을 강화하는 것이다. 이를 위해서는 지방정부가 정책을 직접 결정하고 추진할 수 있는 권한이 먼저 주어져야 한다.

고양시는 지역에 필요한 정책을 주도적으로 추진할 수 있도록 행정 역량을 강화하고 중앙정부, 경기도 등의 협력이 필요한 사안은 적극적으로 협의하고 있다. 특히 경제자유구역 지정과 공업물량 확보, 각종 규제 개선은 고양시가 지역 여건에 맞는 산업을 육성하고 기업을 유치하기 위해 반드시 해결해야 할 과제다. 이를 위해 관계 기관에 제도 개선을 건의하고, 필요한 권한과 지원을 확보하는 데 힘쓰고 있다.

공업물량 확보는 지난 7월 22일 추미애 경기도지사에게 5대 핵심 정책 건의서 전달을 시작으로 8월 20일 정우진 국토교통부 주택공급추진본부장, 8월 28일 김윤덕 당시 국토교통부 장관과의 면담을 통해 현안을 건의했다. 지난 10월 21일에는 홍지선 국토부 장관과 고양시 창릉지구 공업물량 확보와 수도권정비계획법 시행령 개정 등 공공주택지구의 자족 기능 확충을 위한 제도 개선을 건의했다.

경제자유구역 역시 경기도와의 협력을 중심으로 순조롭게 진행되고 있다. 지난 8월 31일 김능식 경기 경제자유구역청장과 간담회를 갖고 사업 면적 조정 등 주요 쟁점과 향후 추진 방향을 논의했으며, 지정 가능성과 사업성을 높일 수 있도록 개발계획을 함께 보완하고, 산업통상자원부 등 중앙 부처와의 협의에도 공동으로 대응하기로 했다.

지난 10월 7일에는 시 공공기관까지 함께한 시정 회의를 통한 수도권 규제, 산업 입지, 교통망 등 다양한 분야에 걸친 논의가 있었으며 성과로 이어질 때까지 전 부서가 영업사원처럼 나서 끊임없이 만나고 설득할 것을 강조했다. 앞으로도 지방정부가 지역 발전을 위해 필요한 일을 스스로 결정하고 추진할 수 있도록 제도 개선을 지속적으로 요구하겠다.

고양시 전경.[사진=고양시]

- 지역 경제 활성화를 위한 시책이 있다면.

▲지역 경제를 활성화하려면 소상공인의 어려움을 덜어주는 동시에, 지역 기업이 성장하고 새로운 일자리가 만들어져 지역 안에서 소비가 이뤄지는 구조를 만들어야 한다. 이를 위해 당장의 민생 경제 회복과 동시에 지역 경제의 체질 개선을 함께 추진하겠다.

우선 시민들의 소비가 지역 상권으로 이어지도록 고양페이 인센티브를 확대하는 등 민생 지원을 통해 소비 여력을 높이겠다. 다만 최근 경기도의 재정 여건 악화로 도비 지원 축소가 예상되면서 지역 화폐, 청년 기본 소득 등 주요 민생 사업의 안정적인 추진에 어려움이 큰 상황이다. 고양시 재정 여건 역시 녹록지 않은 만큼, 시민에게 필요한 지원이 위축되지 않도록 재원 확보에 힘쓰고 있다.

현장에서 들은 목소리를 정책에 반영해 전통시장과 골목상권의 주차 환경을 개선하고 시설을 정비하는 한편, 공동 홍보와 판촉 행사 등을 지원해 시민들의 발길을 늘리고 상인들의 매출 증대로 이어지도록 하겠다.

지역 기업의 성장을 돕는 정책으로는 지역 기업 성장 펀드 1000억 원 조성을 목표로 하고 있다. 고양산업진흥원을 중심으로 외부 투자 재원을 확보하고, 성장 가능성이 있는 기업과 미래 산업 분야 기업에 투자할 수 있는 기반을 마련하겠다.

장기적으로는 기업이 들어와 성장할 수 있는 산업 기반을 확충해야 한다. 경제자유구역 지정과 일산테크노밸리 조성을 통해 항공우주, 의료·바이오, 문화 콘텐츠, 인공 지능 등 미래산업 육성을 통해 기업을 유치하고 대학과 병원, 연구기관의 역량을 기업의 기술 개발과 인재 확보에 연결하겠다.

추미애 경기도지사 현안 정책 건의서 전달.[사진=고양시]

- 올 하반기 가장 중점적으로 추진할 시정은.

▲올 하반기는 고양시의 미래를 좌우할 주요 사업의 방향을 결정짓는 중요한 시기다. 특히 주요 사업 기업 유치를 위한 공업물량 확보와 경제자유구역 지정 신청, 주요 교통망 확충은 반드시 성과를 내야 할 핵심 과제다.

이 사업들 모두 올 하반기가 골든 타임으로 지금 시기를 놓치면 다시 오랜 시간을 기다려야 한다. 이번에 반영되더라도 시민들이 실제로 변화를 체감하기까지는 상당한 시간이 걸린다. 그렇기에 지금이 더욱 중요하다. 이번 기회를 놓치지 않고 사업 추진의 기반을 확보하겠다.

이런 대형 사업은 정부와 경기도, 관계 기관의 협조가 필수적인 만큼 정무적인 노력과 실무적인 협의를 함께 진행해야 한다. 시장이 직접 관계 기관을 만나 사업의 필요성을 설명하는 것은 물론, 부시장과 간부 공무원들도 각 사업을 담당하는 기관과 직접 소통하며 협의에 나서도록 하고 있다.

앞서 언급했던 공업 물량, 경자구역뿐만 아니라 철도망 확충을 위한 협의에도 적극 나서 주요 사업 추진에 필요한 공감대를 넓히고 실현 가능성을 높여 가고 있다. 특히 고양은평선 식사 연장과 인천 2호선 일산 연장, 고양신사선 등 주요 철도사업이 국가 계획에 반영되도록 하는 데 집중하고 있다.

이 외에도 신청사 건립, K-컬처밸리 정상화 등 장기적인 준비가 필요한 사업들도 꼼꼼히 챙기며, 향후 본격적인 추진에 차질이 없도록 준비하고 있다.

멈춰 있던 K-컬처밸리 아레나 사업은 올해 기본 협약 체결을 마무리하고 내년 공사 재개가 목표다. 지난 8월 공사 현장을 직접 찾아 사업 진행 현황을 살폈으며 최근 안전 진단에서도 전반적으로 양호하다는 의견을 전달받았다.

올 하반기에는 이런 소통과 협의를 더욱 강화해 고양시에 필요한 기반을 확보하는 데 행정력을 집중하겠다.

고양시청 신청사 조감도.[사진=고양시]

- 2027년 시정 계획(중점 정책)은?

▲2027년 시정의 최우선 과제는 기업 유치와 양질의 일자리 창출이다. 내년에는 단순히 개별 사업을 추진하는 데 그치지 않고, 고양시의 산업 기반을 마련하고 도시의 구조를 바꾸는 데 집중하겠다.

현재 고양시는 세수 부족으로 재정 여건이 넉넉하지 않아 모든 사업을 원하는 속도로 추진하기는 쉽지 않다. 기업이 들어오고 일자리가 늘어나는 자족 도시로의 전환이 가장 시급하다.

이를 위해 항공우주, 의료·바이오, K-컬처를 중심으로 미래 산업 육성에 속도를 내겠다. 대학과 병원, 연구기관의 역량을 기업 유치와 연결하고, 경제자유구역 지정과 공업 물량 확보 등 기업이 투자할 수 있는 기반을 마련하는 데 행정력을 집중하겠다. 아레나 건립과 전시·공연·관광 산업의 연계도 지역경제와 일자리 창출로 이어지도록 추진하겠다.

2027년에는 그동안 준비해 온 계획을 구체적인 실행으로 옮기고, 기업이 투자하고 인재가 모이는 환경을 만드는 데 집중하겠다. 시민들이 지역에서 일하고 생활할 수 있는 자족 도시로 나아가는 기반을 다지는 한 해로 만들겠다.

skyimhan@newspim.com