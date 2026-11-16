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[인터뷰] 민경선 고양시장 "일자리·세수 확보로 자족 도시 탈바꿈"

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  • 16일 민경선 고양시장은 자족도시 전환을 추진한다고 밝혔다
  • 고양시는 항공우주·의료바이오·K-컬처 산업을 육성한다고 밝혔다
  • 2027년 기업 유치와 양질의 일자리 창출에 행정력을 집중한다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광역교통망 확충 및 일자리와 산업이 함께 성장하는 고양 만들 것

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 오랜 기간 주거 중심 구조에서 산업과 일자리가 부족한 대표적 베드타운으로 인식돼 왔다.

16일 뉴스핌과 만난 민경선 고양시장은 취임 후 도시의 체질 개선을 위해 부지런히 움직였다고 밝혔다. 교통의 선순환 구조를 위한 광역교통망 확충과 정밀의료·문화콘텐츠를 미래 성장동력으로 육성해 일자리와 세수를 동시에 확보하겠다는 구상이다.

민 시장은 "탄탄한 기초 위에 자족도시의 성과를 내는 것이 중요하다"라며 "교통망 확충은 물론 일자리와 산업, 시민의 삶이 함께 바뀌는 고양을 만들겠다"고 강조했다.

고양시 비전을 설명하고 있는 민경선 고양시장.[사진=고양시]

다음은 민경선 고양특례시장과의 일문일답.

- 민선 9기 취임 이후 소회를 말씀해 주신다면.

▲벌써 취임 후 5개월이라는 시간에 접어들었다. 짧다면 짧은 시간이지만 조금씩 달라지는 고양시의 모습을 현장에서 느끼고 있다.

시민의 목소리가 시장에게 더 가까이 닿고, 시정이 어떤 논의 과정을 거쳐 움직이는지 시민들이 직접 지켜볼 수 있도록 행정의 문턱을 낮추고 있다. '열린 고양 프로젝트'를 통해 시장 직통 문자와 시정 회의 온라인 생중계를 시작한 것도 문턱을 낮추기 위한 변화다. 최근 들어 시민들로부터 '고양시가 달라지는 게 느껴지기 시작했다'는 말도 많이 듣고 있다.

내부적으로도 부서 간 칸막이를 낮추고 시 공공기관과 대학·병원 등 흩어져 있던 고양시의 파트너들이 함께 일자리와 미래 산업을 고민하는 협력의 틀을 만들어 가고 있다. 오랫동안 진전을 내기 어려웠던 현안들도 관계 기관과 직접 소통하며 하나씩 풀어갈 길을 찾고 있다.

아직 해결해야 할 과제가 많고 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어가기 위해 해야 할 일도 많지만 변화의 가능성을 직접 확인하는 데서 얻는 행복감이 지치지 않고 뛰게 하는 가장 큰 원동력이 되고 있다. 초심을 잃지 않고 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 더 열심히 뛰겠다.

항공우주 산학융합 거점 도시 비전 선포식.[사진=고양시]

- 1호 공약에 대한 그간 성과와 계획은.

▲시민과의 약속 중 가장 큰 무게를 두고 있는 것은 고양시를 베드타운에서 벗어나 자족 도시로 바꾸겠다는 약속이다.

고양시가 가진 자원과 강점을 미래 산업으로 연결하는 데 집중하고 있다. 산업은 시가 혼자 계획한다고 성장할 수 없다. 대학, 병원 등 기관에서는 인재 양성을 비롯한 전문성과 연구 역량을 제공하고 기업은 기술을 사업화하고 일자리를 만들어야 한다. 시의 역할은 이 주체들을 연결하고 기업이 활동할 수 있는 환경을 만드는 것이다.

이를 위해 지역의 주요 기관들과 '일자리 동맹'을 구축한 것이 가장 중요한 진전이다. 한국항공대, 중부대, 동국대 등 지역 대학과 국립암센터, 일산병원 등 병원, 시 공공기관 등 각 기관이 가진 전문성을 바탕으로 산업 육성 방안을 공유하고 고양시 발전을 위한 각자의 역할을 논의하고 있다.

특히 항공우주와 의료바이오, K-컬처 산업을 중심으로 구체적인 육성 계획을 마련해 두었다. 먼저 항공우주 산업은 핵심 파트너인 한국항공대를 중심으로 육성하고자 한다. 한국항공대가 보유한 항공우주 분야의 전문 지식과 연구 역량을 바탕으로 관련 기술 개발과 전문 인력 양성을 추진하고, 대학의 연구 성과가 기업의 기술 개발과 사업화로 이어질 수 있도록 산학 협력을 강화하려 한다. 백석 업무 빌딩에는 '항공우주산학융합센터'를 조성해 기업이 연구하고 기술을 시험하며 사업을 키울 수 있는 환경을 만들겠다.

여기에 대화동 킨텍스 일원에 내년 준공을 목표로 조성되고 있는 수도권 최초의 UAM 종합 실증 버티포트인 'K-UAM 수도권 실증센터'와 현재 한강 물길을 중심으로 진행되고 있는 2단계 실증 사업을 기반으로 미래 모빌리티 산업의 메카로 성장하고자 한다.

민경선 시장이 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 '고양은평선 일산 연장' 등 현안이 담긴 건의서를 전달하고 있다.[사진=고양시]

- 지방자치분권 확대에 대처는 어떻게 하고 있는지 궁금하다.

▲지방자치분권 확대는 지역의 문제를 지역 실정에 맞게 해결할 수 있도록 지방정부의 권한과 자율성을 강화하는 것이다. 이를 위해서는 지방정부가 정책을 직접 결정하고 추진할 수 있는 권한이 먼저 주어져야 한다.

고양시는 지역에 필요한 정책을 주도적으로 추진할 수 있도록 행정 역량을 강화하고 중앙정부, 경기도 등의 협력이 필요한 사안은 적극적으로 협의하고 있다. 특히 경제자유구역 지정과 공업물량 확보, 각종 규제 개선은 고양시가 지역 여건에 맞는 산업을 육성하고 기업을 유치하기 위해 반드시 해결해야 할 과제다. 이를 위해 관계 기관에 제도 개선을 건의하고, 필요한 권한과 지원을 확보하는 데 힘쓰고 있다.

공업물량 확보는 지난 7월 22일 추미애 경기도지사에게 5대 핵심 정책 건의서 전달을 시작으로 8월 20일 정우진 국토교통부 주택공급추진본부장, 8월 28일 김윤덕 당시 국토교통부 장관과의 면담을 통해 현안을 건의했다. 지난 10월 21일에는 홍지선 국토부 장관과 고양시 창릉지구 공업물량 확보와 수도권정비계획법 시행령 개정 등 공공주택지구의 자족 기능 확충을 위한 제도 개선을 건의했다.

경제자유구역 역시 경기도와의 협력을 중심으로 순조롭게 진행되고 있다. 지난 8월 31일 김능식 경기 경제자유구역청장과 간담회를 갖고 사업 면적 조정 등 주요 쟁점과 향후 추진 방향을 논의했으며, 지정 가능성과 사업성을 높일 수 있도록 개발계획을 함께 보완하고, 산업통상자원부 등 중앙 부처와의 협의에도 공동으로 대응하기로 했다.

지난 10월 7일에는 시 공공기관까지 함께한 시정 회의를 통한 수도권 규제, 산업 입지, 교통망 등 다양한 분야에 걸친 논의가 있었으며 성과로 이어질 때까지 전 부서가 영업사원처럼 나서 끊임없이 만나고 설득할 것을 강조했다. 앞으로도 지방정부가 지역 발전을 위해 필요한 일을 스스로 결정하고 추진할 수 있도록 제도 개선을 지속적으로 요구하겠다.

고양시 전경.[사진=고양시]

- 지역 경제 활성화를 위한 시책이 있다면.

▲지역 경제를 활성화하려면 소상공인의 어려움을 덜어주는 동시에, 지역 기업이 성장하고 새로운 일자리가 만들어져 지역 안에서 소비가 이뤄지는 구조를 만들어야 한다. 이를 위해 당장의 민생 경제 회복과 동시에 지역 경제의 체질 개선을 함께 추진하겠다.

우선 시민들의 소비가 지역 상권으로 이어지도록 고양페이 인센티브를 확대하는 등 민생 지원을 통해 소비 여력을 높이겠다. 다만 최근 경기도의 재정 여건 악화로 도비 지원 축소가 예상되면서 지역 화폐, 청년 기본 소득 등 주요 민생 사업의 안정적인 추진에 어려움이 큰 상황이다. 고양시 재정 여건 역시 녹록지 않은 만큼, 시민에게 필요한 지원이 위축되지 않도록 재원 확보에 힘쓰고 있다.

현장에서 들은 목소리를 정책에 반영해 전통시장과 골목상권의 주차 환경을 개선하고 시설을 정비하는 한편, 공동 홍보와 판촉 행사 등을 지원해 시민들의 발길을 늘리고 상인들의 매출 증대로 이어지도록 하겠다.

지역 기업의 성장을 돕는 정책으로는 지역 기업 성장 펀드 1000억 원 조성을 목표로 하고 있다. 고양산업진흥원을 중심으로 외부 투자 재원을 확보하고, 성장 가능성이 있는 기업과 미래 산업 분야 기업에 투자할 수 있는 기반을 마련하겠다.

장기적으로는 기업이 들어와 성장할 수 있는 산업 기반을 확충해야 한다. 경제자유구역 지정과 일산테크노밸리 조성을 통해 항공우주, 의료·바이오, 문화 콘텐츠, 인공 지능 등 미래산업 육성을 통해 기업을 유치하고 대학과 병원, 연구기관의 역량을 기업의 기술 개발과 인재 확보에 연결하겠다.

추미애 경기도지사 현안 정책 건의서 전달.[사진=고양시]

- 올 하반기 가장 중점적으로 추진할 시정은.

▲올 하반기는 고양시의 미래를 좌우할 주요 사업의 방향을 결정짓는 중요한 시기다. 특히 주요 사업 기업 유치를 위한 공업물량 확보와 경제자유구역 지정 신청, 주요 교통망 확충은 반드시 성과를 내야 할 핵심 과제다.

이 사업들 모두 올 하반기가 골든 타임으로 지금 시기를 놓치면 다시 오랜 시간을 기다려야 한다. 이번에 반영되더라도 시민들이 실제로 변화를 체감하기까지는 상당한 시간이 걸린다. 그렇기에 지금이 더욱 중요하다. 이번 기회를 놓치지 않고 사업 추진의 기반을 확보하겠다.

이런 대형 사업은 정부와 경기도, 관계 기관의 협조가 필수적인 만큼 정무적인 노력과 실무적인 협의를 함께 진행해야 한다. 시장이 직접 관계 기관을 만나 사업의 필요성을 설명하는 것은 물론, 부시장과 간부 공무원들도 각 사업을 담당하는 기관과 직접 소통하며 협의에 나서도록 하고 있다.

앞서 언급했던 공업 물량, 경자구역뿐만 아니라 철도망 확충을 위한 협의에도 적극 나서 주요 사업 추진에 필요한 공감대를 넓히고 실현 가능성을 높여 가고 있다. 특히 고양은평선 식사 연장과 인천 2호선 일산 연장, 고양신사선 등 주요 철도사업이 국가 계획에 반영되도록 하는 데 집중하고 있다.

이 외에도 신청사 건립, K-컬처밸리 정상화 등 장기적인 준비가 필요한 사업들도 꼼꼼히 챙기며, 향후 본격적인 추진에 차질이 없도록 준비하고 있다.

멈춰 있던 K-컬처밸리 아레나 사업은 올해 기본 협약 체결을 마무리하고 내년 공사 재개가 목표다. 지난 8월 공사 현장을 직접 찾아 사업 진행 현황을 살폈으며 최근 안전 진단에서도 전반적으로 양호하다는 의견을 전달받았다.

올 하반기에는 이런 소통과 협의를 더욱 강화해 고양시에 필요한 기반을 확보하는 데 행정력을 집중하겠다.

고양시청 신청사 조감도.[사진=고양시]

- 2027년 시정 계획(중점 정책)은?

▲2027년 시정의 최우선 과제는 기업 유치와 양질의 일자리 창출이다. 내년에는 단순히 개별 사업을 추진하는 데 그치지 않고, 고양시의 산업 기반을 마련하고 도시의 구조를 바꾸는 데 집중하겠다.

현재 고양시는 세수 부족으로 재정 여건이 넉넉하지 않아 모든 사업을 원하는 속도로 추진하기는 쉽지 않다. 기업이 들어오고 일자리가 늘어나는 자족 도시로의 전환이 가장 시급하다.

이를 위해 항공우주, 의료·바이오, K-컬처를 중심으로 미래 산업 육성에 속도를 내겠다. 대학과 병원, 연구기관의 역량을 기업 유치와 연결하고, 경제자유구역 지정과 공업 물량 확보 등 기업이 투자할 수 있는 기반을 마련하는 데 행정력을 집중하겠다. 아레나 건립과 전시·공연·관광 산업의 연계도 지역경제와 일자리 창출로 이어지도록 추진하겠다.

2027년에는 그동안 준비해 온 계획을 구체적인 실행으로 옮기고, 기업이 투자하고 인재가 모이는 환경을 만드는 데 집중하겠다. 시민들이 지역에서 일하고 생활할 수 있는 자족 도시로 나아가는 기반을 다지는 한 해로 만들겠다.

skyimhan@newspim.com

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삼성전자 조만간 사장단 인사 난다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 이르면 이번 주 정기 사장단 인사를 단행할 것으로 예상되는 가운데 이재용 삼성전자 회장의 성과주의 인사 원칙에 재계의 관심이 쏠린다. 반도체 사업이 사상 최대 실적을 경신한 반면 완제품 사업은 두 분기 연속 적자를 기록하면서 성과에 따른 보상과 쇄신의 필요성이 동시에 커졌기 때문이다. 다만 인공지능(AI) 확산과 메모리 가격 급등이라는 동일한 시장 환경이 두 부문의 실적에 상반된 영향을 미쳤다는 점에서 경영진에 대한 평가가 단순하지만은 않다. 반도체 사업은 호황을 지속할 수 있는 경쟁력을 확보해야 하고 완제품 사업은 기존 수익구조의 한계를 극복해야 하는 상황이다. 이 회장이 현재의 경영 성과와 미래의 성장 가능성에 어느 정도 비중을 두느냐에 따라 삼성의 차세대 경영진 구도도 달라질 전망이다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 16일 재계에 따르면 삼성전자는 조만간 2027년도 정기 사장단 인사를 시작으로 임원 인사와 조직개편을 순차적으로 단행할 전망이다. 지난해 11월 21일 단행한 사장단 인사에서는 사장 승진자가 1명에 그치는 등 경영 안정에 방점이 찍혔다. 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장과 노태문 디바이스경험(DX)부문장 사장의 2인 대표이사 체제를 구축하고 각각 메모리사업부장과 모바일경험(MX)사업부장을 겸직하도록 했다. 올해는 두 부문의 실적 격차가 극단적으로 벌어졌다. 삼성전자는 올해 3분기 107조4000억원의 영업이익을 기록했다. DS부문이 106조5000억원의 영업이익을 올린 반면 DX부문은 8000억원의 영업손실을 내며 두 분기 연속 적자를 기록했다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 반도체 재건 이끈 전영현…성과주의 승진 기대감반도체 사업을 재건한 전 부회장은 유임에 무게가 실린다. 전 부회장은 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 약화로 삼성전자 위기론이 확산하던 지난 2024년 5월 구원투수로 등판했다. 같은 해 11월 메모리사업부장까지 겸직하며 기술 경쟁력 회복을 진두지휘했다. 삼성전자는 올해 HBM4 양산과 판매 확대에 성공하며 인공지능(AI) 반도체 시장에서 경쟁력을 회복했다. 범용 메모리 가격 상승까지 맞물리면서 반도체 사업의 수익성도 크게 높아졌다. 관건은 전 부회장이 메모리사업부장 겸직을 내려놓을지 여부다. 메모리 사업이 정상화 궤도에 오른 만큼 후임 사업부장을 발탁하고 전 부회장은 파운드리(반도체 위탁생산)와 첨단 패키징, 대규모 시설투자 등 DS부문 전반의 경쟁력 강화에 집중할 가능성이 제기된다. 차기 메모리사업부장 후보로는 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO) 사장과 황상준 메모리개발담당 부사장, 김재준 전략마케팅실장 부사장 등이 거론된다. 송 사장은 반도체연구소장을 겸직하며 차세대 반도체 기술과 공정 개발을 이끌어 온 인물이다. 황 부사장은 D램과 낸드플래시 개발을 총괄하며 메모리 기술 경쟁력 회복에 기여했다. 김 부사장은 글로벌 고객사 대응과 고부가가치 메모리 판매 확대를 담당해 왔다. AI 반도체 시장의 성장으로 메모리 사업에서 기술 개발 못지않게 영업·마케팅의 중요성도 커지고 있다. 글로벌 빅테크를 중심으로 수년 치 물량을 선점하려는 장기공급계약이 확산하면서 우수한 제품을 개발하는 것뿐 아니라 대형 고객사를 확보하고 안정적인 수익 기반을 구축하는 역량도 중요해졌기 때문이다. 삼성전자는 이미 대형 고객사 10곳과 장기공급계약을 체결했으며 추가로 10곳과 협상을 진행 중이다. 차세대 메모리 기술 주도권 확보와 글로벌 고객사 확대가 모두 중요한 과제로 떠오른 만큼 기술 전문가와 영업·마케팅 전문가 중 누구에게 메모리사업부의 지휘봉을 맡길지가 관전 포인트다. 비메모리 사업은 사정이 다르다. 2024년 말 파운드리사업부장에 오른 한진만 사장은 북미 반도체 사업을 총괄하며 쌓은 경험을 바탕으로 테슬라 등 대형 고객사를 확보했다. 2나노 공정 수주 확대와 미국 테일러 공장 가동 등 주요 사업 과제가 진행 중이라는 점에서 경영의 연속성에 무게가 실린다. 반면 2022년부터 시스템LSI사업부를 이끌고 있는 박용인 사장은 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 경쟁력 강화와 수익성 개선이라는 과제를 안고 있다. 맞춤형 반도체 등으로 사업 영역을 확대하는 과정에서 새로운 리더십을 발탁할 가능성도 배제할 수 없다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 적자 직면한 노태문…완제품 사업 체질 개선 과제DX부문은 대규모 승진보다 사업 경쟁력 회복을 위한 쇄신에 무게가 실릴 전망이다. 노 사장은 지난해 3월 한종희 부회장의 갑작스러운 별세로 DX부문장 직무대행을 맡은 뒤 같은 해 11월 정식 부문장에 올랐다. 갤럭시 스마트폰의 글로벌 성장을 이끌어 온 노 사장에게 주어진 새로운 임무는 TV와 생활가전까지 아우르는 완제품 사업 전반의 경쟁력 강화였다. 그러나 중국 기업들의 추격이 거세진 데다 메모리 등 주요 부품 가격까지 급등하면서 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다. 노 사장이 정식 부문장에 오른 지 1년밖에 지나지 않았다는 점에서 유임 가능성이 높지만 부회장 승진을 뒷받침할 실적 명분은 상대적으로 약해졌다는 평가다. 노 사장 역시 MX사업부장 겸직을 해제하고 DX부문 전체의 체질 개선에 집중할 가능성이 있다. 후임으로 거론되는 최원준 MX사업부 최고운영책임자(COO) 사장은 미국 퀄컴 출신으로 갤럭시 스마트폰의 기술 혁신과 AI 기능 고도화를 주도해 왔다. 지난해 사장으로 승진한 데 이어 COO를 맡으며 모바일 사업 전반으로 역할을 확대했다. TV 사업에서는 이미 쇄신 인사가 이뤄졌다. 삼성전자는 지난 5월 용석우 영상디스플레이사업부장을 DX부문장 보좌역으로 이동시키고 이원진 사장을 후임으로 선임했다. 개발 전문가 대신 콘텐츠·서비스 전문가를 사업부장에 배치하며 하드웨어 판매 중심의 수익구조를 다변화하겠다는 의지를 드러냈다. 이원진 사장의 역할이 한층 확대될 가능성도 주목된다. 구글 출신의 광고·서비스 전문가인 이 사장은 2014년 삼성전자에 영입된 뒤 삼성 TV 플러스 등 서비스 사업을 성장시키며 2021년 사장으로 승진했다. 2023년 말 상담역으로 물러났지만 1년 만에 글로벌마케팅실장으로 화려하게 복귀한 데 이어 올해 위기에 빠진 TV 사업의 구원투수로 등판했다. 이 사장은 지난해에 이어 올해 상반기에도 삼성전자 현직 임원 가운데 가장 많은 보수(74억7900만원)를 받으며 입지를 다졌다. DX부문이 하드웨어 판매 중심의 사업구조에서 벗어나 광고와 콘텐츠, 구독 등 서비스 중심으로 수익원을 다변화해야 하는 상황인 만큼 이 사장의 역할이 TV 사업을 넘어 완제품 사업 전반의 체질 개선으로 확대될 가능성도 있다. 이재용 삼성전자 회장 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 사업지원실 출범 1년…이재용의 용인술 주목그룹의 컨트롤타워 역할을 하는 사업지원실의 변화 여부도 관심사다. 이 회장은 지난해 11월 사업지원태스크포스(TF)를 정식 조직인 사업지원실로 전환하고 정현호 부회장을 회장 보좌역으로 이동시켰다. 후임 실장에는 재무 전문가인 박학규 사장을 선임하고 최윤호 사장에게 전략팀장을 맡겼다. 인수합병(M&A)팀도 신설했다. 반도체 사업을 통해 확보한 막대한 투자 재원을 미래 성장동력 확보에 투입해야 하는 상황에서 박 사장의 부회장 승진 여부와 사업지원실의 역할 확대도 주요 관전 포인트다. AI와 로봇, 첨단 패키징 등 미래 사업을 이끌 기술 인재의 발탁 기조도 이어질 전망이다. 삼성전자는 지난해 윤장현 삼성벤처투자 대표를 사장으로 승진시켜 DX부문 CTO 겸 삼성리서치장으로 선임하고 하버드대 교수 출신인 박홍근 사장을 삼성전자 종합기술원(SAIT) 원장으로 영입했다. 부사장 승진자도 2024년 35명에서 지난해 51명으로 늘리며 차세대 경영진 후보군을 확대했다. 다만 이번 인사에서는 반도체와 완제품 사업의 실적 격차를 경영진의 역량 차이로만 평가하기 어렵다는 점이 변수다. DS부문의 사상 최대 실적은 HBM 경쟁력 회복이라는 자체적인 성과에 AI 인프라 투자 확대와 메모리 공급 부족에 따른 가격 상승이 맞물린 결과다. 반면 DX부문은 중국 기업들과의 경쟁이 심화하는 상황에서 메모리 가격 급등으로 스마트폰과 TV 등 주요 제품의 제조원가까지 상승하는 이중고를 겪고 있다. 제품 가격을 인상하면 판매량과 시장점유율 하락을 감수해야 하고, 가격을 유지하면 수익성이 악화될 수밖에 없는 상황이다. 같은 시장 환경이 두 부문의 실적에 상반된 영향을 미친 만큼 외부 요인에 따른 실적 증감과 경영진이 실제로 창출한 성과를 어떻게 구분해 인사에 반영할지가 이 회장의 고민이 될 것으로 보인다. 성과급을 둘러싼 두 부문의 내부 갈등도 이 회장의 부담이다. DX부문 중심의 노동조합은 지난 5일 수원사업장 앞에서 집회를 열고 공정한 보상체계 마련과 경영진의 책임을 촉구했다. 재계 관계자는 "성과를 낸 인재에게는 확실한 보상을 하고 부진한 사업에는 새로운 돌파구를 마련할 수 있는 인재를 배치하는 것이 성과주의 인사의 핵심"이라며 "사상 최대 실적에도 사업 간 불균형이 심화한 상황에서 이 회장이 단기적인 경영 성과와 미래 성장 가능성을 어떻게 평가하느냐에 따라 삼성의 향후 경영 방향도 가늠할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-11-16 10:21
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젠슨 황, 사임 나흘 만에 복귀 시도하나 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 측근들과 CEO 복귀 가능성을 논의한 것으로 알려졌다. 실리콘밸리 주요 인사들도 황 전 CEO의 복귀를 위해 이사회 설득에 나서면서 엔비디아의 리더십 위기를 둘러싼 논란이 확산하는 모습이다. 15일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)는 사안에 정통한 복수의 관계자를 인용해 황 전 CEO가 측근들과 복귀 가능성을 논의했다고 보도했다. 황 전 CEO는 중국 스파이로 의심되는 인물 및 부하 직원과의 부적절한 관계 의혹이 제기된 뒤 사임했다. 엔비디아 이사회는 사임을 초래한 행위와 관련해 독립적인 조사를 진행 중이다. 황 전 CEO의 한 측근은 FT에 실리콘밸리 경영진들로 구성된 이른바 '워룸(war room)'을 꾸려 그의 복귀를 위한 로비에 나서고 있다고 밝혔다. 백악관의 지지를 확보하는 방안도 추진할 예정이다. 이 측근은 "최첨단 AI 연구소들을 제외하면 기술업계에서 영향력 있는 인사들은 모두 젠슨을 좋아한다"고 말했다. 복귀를 위한 움직임 역시 황 전 CEO의 지지를 받고 있다고 덧붙였다. 황 전 CEO의 복귀를 촉구하는 공개 캠페인도 확산하고 있다. 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO 등은 엔비디아 이사회에 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 공개서한에 지지를 표명했다. 일부 엔비디아 직원들도 사임 이후 공개적으로 복귀를 요구하며 해당 서한에 서명한 것으로 전해졌다. ◆ 美 정부는 경영진 쇄신 요구…복귀 움직임에 제동 다만 복귀 추진은 워싱턴 주요 정책 당국자들의 반발에 부딪힐 가능성이 크다. 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 황 전 CEO의 사임 이후 엔비디아 경영진의 '대대적인 쇄신'이 필요하다고 촉구했다. 황 전 CEO는 다른 창업자 겸 CEO들과 달리 지배 지분을 보유하고 있지 않아 이사회의 결정을 뒤집을 수 없는 처지다. 현재 임시 CEO인 콜레트 크레스가 이끄는 경영진은 오는 화요일 분기 실적 발표를 앞두고 경영 안정화에 주력하고 있다. 이번 사태는 중국과 연계 가능성이 있는 아시아 고객 대상 AI 칩 판매와 관련한 엔비디아의 준법 감시 체계에 대한 의문으로도 번지고 있다. 황 전 CEO가 싱가포르 소재 메가스피드의 임원 앨리스 황과 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 제기되면서, 칩 판매 과정에서 적절한 통제가 이뤄졌는지를 둘러싼 감시의 눈초리가 커지고 있다고 FT는 전했다. 황 전 CEO의 복귀를 추진하는 측근들 사이에서도 그의 평판을 회복하기가 쉽지 않다는 우려가 나온다. 복귀 추진에 관여한 한 관계자는 "부하 직원과의 불륜은 해고 사유에 해당한다"고 인정했다. 후임 CEO 후보군에도 관심이 쏠린다. FT는 앞서 금요일 엔비디아 이사회가 ARM의 르네 하스 CEO에게 후임자 후보로 접촉했다고 보도했다. 다만 엔비디아 이사회는 아직 공식적인 CEO 선임 절차가 시작된 것은 아니라고 밝혔다. 엔비디아 주요 주주인 알티미터 캐피털의 브래드 거스트너 창업자와 아트레이즈 매니지먼트의 개빈 베이커 대표도 금요일 공개서한을 통해 이사회에 황 전 CEO의 복귀 가능성을 포함한 모든 선택지를 열어둘 것을 촉구했다. 이들은 황 전 CEO의 장기간에 걸친 탁월한 경영 성과와 사임을 둘러싼 불확실성을 고려해야 한다고 강조했다. 엔비디아와 황 전 CEO 측은 관련 논평을 거부했다. 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신] kwonjiun@newspim.com 2026-11-16 05:39

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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