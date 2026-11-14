호흡 엇갈린 모레노호, 사우디에 0-1 전반 종료…김승규 실책에 선제 실점

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 축구대표팀이 사우디아라비아와의 평가전에서 전반전을 0-1로 마쳤다. 손흥민(LAFC)과 황희찬(샬케)이 여러 차례 공격 기회를 만들었지만 결정력 부족에 발목을 잡혔고, 전반 막판 수비진의 실수가 실점으로 이어졌다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국은 13일(한국시간) 카타르 알라이얀의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 11월 A매치 평가전에서 전반 종료까지 한 골을 허용했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=골키퍼 김승규가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기 중 동료들을 독려하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

한국은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 손흥민과 오현규(베식타시)가 최전방 투톱으로 나섰고, 황희찬과 이강인(AT 마드리드)이 좌우 측면을 맡았다. 중원에는 황인범(포르투)과 박진섭(저장)이 배치됐다.

수비진은 조현택(울산), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클뤼프 브루게), 설영우(아우크스부르크)로 구성됐으며 골문은 김승규(도쿄)가 지켰다.

최근 대표팀 내부 불화설에 휩싸였던 손흥민과 '96라인' 황희찬, 황인범, 김민재가 모두 선발로 출전했다. 선수단이 공동 입장문을 통해 단합을 강조한 이후 치르는 첫 경기라는 점에서도 관심이 집중됐다.

한국은 전반 초반부터 점유율을 높이며 공격을 전개했다. 전반 4분 황인범이 중거리 슈팅을 시도했지만 힘이 제대로 실리지 않았다.

가장 위협적인 장면은 전반 20분 나왔다. 황희찬이 중원에서 상대 압박을 벗겨낸 뒤 빠르게 전진했고, 침투하는 손흥민에게 패스를 연결했다. 손흥민이 왼발 슈팅으로 마무리했지만 공은 골문 옆으로 벗어났다.

전반 35분에도 두 선수의 호흡이 빛났다. 황희찬의 패스를 받은 손흥민이 상대 수비수 다리 사이로 공을 빼내며 돌파를 시도했으나 마지막 태클에 막혔다.

[서울=뉴스핌] 13일 열리는 사우디아라비아와의 경기에 출전하는 축구 대표팀 베스트 11. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.13 wcn05002@newspim.com

한국은 공격 주도권을 잡고도 상대 페널티박스 안에서 결정적인 기회를 만드는 데 어려움을 겪었다. 특히 후방 빌드업 과정에서 패스 실수가 반복되며 사우디에 역습을 허용했다.

전반 28분에는 황희찬이 공을 빼앗긴 뒤 마르완 알사하피에게 슈팅을 내줬지만 김승규의 선방으로 위기를 넘겼다. 전반 42분에도 모함메드 칸노의 슈팅을 허용했다.

전반 추가시간에는 이강인이 강력한 오른발 슈팅을 날렸지만 상대 골키퍼 모하메드 알오와이스의 선방에 막혔다.

결정적인 기회를 놓친 한국은 곧바로 선제골을 허용했다. 전반 추가시간 압둘라 알함단의 침투 패스를 받은 알사하피가 한국 수비진의 뒷공간을 파고들었다. 골키퍼 김승규가 달려 나오는 과정에서 미끄러지며 균형을 잃었고, 알사하피는 이한범의 태클까지 피한 뒤 빈 골문에 공을 밀어 넣었다.

한국은 전반 내내 공격을 시도하고도 득점에 실패한 반면, 수비진의 순간적인 집중력 저하로 실점하며 0-1로 전반전을 마무리했다.

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