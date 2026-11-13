'손흥민 선발' 모레노호, 사우디전 라인업 공개…황희찬·김민재 96라인 총출동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '캡틴' 손흥민(LAFC)과 불화설의 중심에 섰던 '96라인'이 나란히 선발 출격한다. 로베르트 모레노 감독이 사우디아라비아를 상대로 핵심 선수들을 총동원하며 11월 A매치 첫 승 사냥에 나선다.

모레노 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 13일(한국시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열리는 사우디아라비아와의 평가전을 앞두고 선발 명단을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 남자축구국가대표팀 손흥민이 11일(현지 시간) 카타르 도하 카타르대학교피치10에서 훈련하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.12 wcn05002@newspim.com

한국은 4-4-2 포메이션을 가동한다. 최전방에는 주장 손흥민과 오현규(베식타시)가 나란히 배치돼 상대 골문을 겨냥한다.

손흥민은 풍부한 경험과 결정력을 앞세워 공격을 이끌고, 오현규는 적극적인 움직임과 전방 압박으로 공격에 활력을 불어넣을 전망이다. 두 선수의 호흡이 사우디 수비진을 공략할 핵심 요소다.

좌우 측면에는 황희찬(샬케)과 이강인(아틀레티코 마드리드)이 포진한다. 중원은 황인범(포르투)과 박진섭(저장)이 책임진다. 포백 수비진은 조현택(울산), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클뤼프 브루게), 설영우(아우크스부르크)로 구성됐다.

김민재와 이한범이 중앙 수비에서 호흡을 맞추고, 조현택과 설영우가 좌우 측면을 책임진다. 골문은 김승규(도쿄)가 지킨다.

[서울=뉴스핌] 13일 열리는 사우디아라비아와의 경기에 출전하는 축구 대표팀 베스트 11. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.13 wcn05002@newspim.com

이번 선발 명단에서 가장 눈길을 끄는 부분은 손흥민과 '96라인'의 동반 출전이다. 최근 대표팀 내부 갈등설이 불거지면서 손흥민과 1996년생 선수들의 관계에 관심이 집중됐다. 그러나 모레노 감독은 손흥민을 비롯해 황희찬, 황인범, 김민재를 모두 선발로 내세우며 기존 핵심 전력에 대한 신뢰를 드러냈다.

논란을 뒤로하고 다시 한 팀으로 뭉친 선수들이 경기장에서 어떤 호흡을 보여줄지가 주요 관전 포인트다. 특히 공격에서는 손흥민과 황희찬, 중원에서는 황인범, 수비에서는 김민재가 각자의 역할을 수행하며 조직력을 끌어올려야 한다.

[서울=뉴스핌] 로베르토 모레노 남자축구국가대표팀 임시 감독과 김민재가 11일(현지 시간) 카타르 도하 카타르대학교피치10에서 훈련 중 대화하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.12 wcn05002@newspim.com

사우디아라비아는 한국이 아시아 무대에서 꾸준히 경쟁해 온 상대다. 국제축구연맹(FIFA) 10월 랭킹에서는 한국이 32위, 사우디아라비아가 55위로 한국이 앞서 있다.

다만 중동 원정 특유의 환경과 상대의 빠른 역습에 대한 대비가 필요하다. 한국으로서는 공수 간격을 유지하면서도 공격진의 개인 기량을 최대한 활용하는 것이 중요하다.

wcn05002@newspim.com