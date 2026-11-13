[EPL] '캐릭 경질' 맨유, 새 사령탑으로 포체티노 공식 선임...18일 합류

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 마우리시오 포체티노(54·아르헨티나) 미국 축구대표팀 감독을 새 사령탑으로 선임했다.

맨유는 13일(현지시간) 구단 공식 홈페이지를 통해 "미국축구협회와 협의를 마쳤으며, 포체티노 감독이 미국 대표팀에서의 일정을 마친 뒤 오는 18일부터 1군 사령탑을 맡는다"고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 마우리시오 포체티노 감독. [사진=맨유 SNS] 2026.11.13 football1229@newspim.com

구체적인 계약 조건은 공개하지 않았다. 다만 AP통신과 영국 BBC 등 현지 매체에 따르면 계약 기간은 2029년 6월까지 약 2년 6개월이다.

포체티노 감독은 오는 14일과 17일 아이티를 상대로 열리는 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 2연전까지 미국 대표팀을 지휘한다. 이후 18일 맨유에 합류하며, 22일 리버풀과의 원정 경기가 데뷔전이 될 전망이다.

맨유는 지난 12일 성적 부진을 이유로 마이클 캐릭 감독을 경질했다. 캐릭 감독은 올해 1월 후벵 아모림 전 감독이 물러난 뒤 임시 사령탑을 맡아 맨유를 리그 3위로 이끌었다.

지난 5월 정식 감독으로 선임됐지만 새 시즌 성적 부진을 피하지 못했다. 맨유는 올 시즌 EPL 개막 10경기에서 1승 5무 4패(승점 8)에 그치며 20개 구단 가운데 18위로 추락했다. 결국 구단 수뇌부는 시즌 도중 사령탑 교체를 결정했다.

[서울=뉴스핌] 마이클 캐릭 감독. [사진=로이터]

포체티노 감독은 EPL 경험이 풍부한 지도자다. 2009년 스페인 에스파뇰에서 지도자 생활을 시작했고, 이후 사우샘프턴과 토트넘 홋스퍼, 첼시 등을 지휘했다.

특히 토트넘 시절 손흥민과 해리 케인을 중심으로 공격적인 축구를 선보이며 지도력을 인정받았다. 2018-2019시즌에는 토트넘을 구단 역사상 처음으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승에 올려놓았다.

프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 지휘하던 2021-2022시즌에는 리그1 우승을 차지했다. 다만 잉글랜드 무대에서는 아직 주요 대회 우승을 경험하지 못했다.

2024년부터는 미국 축구대표팀을 이끌었다. 35경기에서 21승을 거뒀으며, 올해 북중미 월드컵에서는 미국을 16강으로 이끌었다. 미국은 벨기에와의 16강전에서 패하며 대회를 마쳤다.

포체티노 감독은 지난 8월 미국축구협회와 2030년 월드컵까지 계약을 연장했지만, 불과 3개월 만에 맨유 지휘봉을 잡게 됐다.

맨유는 알렉스 퍼거슨 전 감독이 물러난 2013년 이후 EPL 우승을 차지하지 못했다. 퍼거슨 감독의 마지막 시즌인 2012-2013시즌 우승이 현재까지 마지막 리그 정상 기록이다.

[서울=뉴스핌] 마우리시오 포체티노 감독. [사진=로이터]

이후 데이비드 모예스, 루이 판할, 조세 무리뉴, 올레 군나르 솔샤르, 에릭 텐하흐, 아모림, 캐릭까지 정식 감독 7명이 계약 기간을 채우지 못하고 팀을 떠났다.

포체티노 감독은 시즌 초반 강등권으로 추락한 맨유의 순위를 끌어올리는 동시에 장기적인 팀 재건까지 책임져야 한다. 포체티노 감독이 위기에 빠진 맨유를 반등시킬 수 있을지 주목된다.

football1229@newspim.com