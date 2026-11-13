[APBC] 한국, 김휘집 동점 3점포 무색...日 무네야마 연타석포 허용 5-9

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 NC 다이노스 내야수 김휘집이 한일전에서 8회 스리런 홈런을 날리며 빅 이닝을 완성했다.

김휘집은 3일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 2차전 일본과의 경기에서 8회 무사 주자 1, 3루 상황에서 중앙 담장을 넘기는 홈런포를 쏘아 올렸다.

[서울=뉴스핌] NC 내야수 김휘집. [사진=NC 다이노스]

이날 한국은 7회말까지 1-5로 뒤져 패색이 짙었다. 3회초 한동희(롯데 자이언츠)의 솔로 홈런으로 앞섰으나, 3회말 마사키 도모야(소프트뱅크 호크스)의 투런포가 나와 리드를 허용했다.

이후 한국 선발 김진욱(롯데)이 역투를 펼쳐 5회까지 추가 실점을 주지 않았다. 하지만 6회말 바뀐 투수 전준표가 고지마 다이가(세이부 라이온즈)에게 솔로 홈런을 맞았고, 7회말에는 무네야마 루이(라쿠텐 골든이글스)에게 2점 홈런을 허용해 점수가 4점차까지 벌어졌다.

1-5로 밀린 가운데 8회초 김도영(KIA)이 바뀐 투수 나카모리 슌스케(지바 롯데 마린스)에게 스트레이트 볼넷을 골랐다. 이어 안현민이 땅볼을 쳤지만, 일본 수비가 2루 송구를 택했다.

그러나 김도영이 빠른 발로 공보다 먼저 2루 베이스를 터치하며 무사 주자 1, 2루 기회를 이어갔다. 이어 홈런을 기록했던 한동희가 오른쪽 펜스를 직격하는 타구를 만들며 2-5로 추격했다.

이어 김휘집이 타석에 들어섰다. 김휘집은 전날(12일) 호주전에서 2루수, 6번타자로 선발 출전해 4타수 2안타 3타점 1득점을 기록하며 7-8 패배 속 분전했다. 특히 6회 2사 만루에서 싹쓸이 2루타를 기록했다.

이날도 뜨거운 타격감을 이어갔다. 8회 무사 1, 3루에서 김휘집이 바뀐 투수 모리타 슌야의 140.2km의 포크볼을 받아치며 중앙 담장을 넘겼다. 비거리 120m의 대포였다. 한국은 스코어 5-5 균형을 맞췄다.

하지만 후속타자들이 모두 범타로 물러나며 추가 득점을 만들지는 못했다. 한국은 8회말 LG 트윈스의 김영우를 마운드에 올렸다.

그러나 1사 1, 2루에서 무네야마에게 3점 홈런을 허용하며 다시 리드를 허용했다. 무네야마는 7회 이어 연타석 홈런을 기록했다. 이후 이준혁이 야마구치에게 적시 2루타까지 허용, 점수 차는 5-9까지 다시 벌어졌다.

football1229@newspim.com