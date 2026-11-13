[APBC] '국대 좌완 에이스 후보' 김진욱, 한일전 5이닝 2실점

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 롯데 자이언츠의 좌완 에이스 김진욱이 한일전에서 일본 프로야구(NPB) 선수들을 상대로 5이닝 2실점 역투를 펼쳤다.

한동희가 13일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 2차전 일본과의 경기에서 5이닝 동안 80개의 공을 던지며 4피안타(1피홈런) 4사사구 4탈삼진 2실점(2자책점)을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 좌완 선발 투수 김진욱. [사진=KBO]

김진욱은 올 시즌 KBO리그에서 26경기 144.1이닝 7승 9패, 평균자책점 4.12를 기록했다. 승운은 따르지 않았지만, 2021 프로 데뷔 이후 처음으로 규정이닝(144이닝)을 돌파했다.

김진욱은 2차 1라운드 1순위로 팀에 입단한 대형 유망주였다. 많은 기대를 받았지만, 다섯 시즌 동안 부진했다. 평균자책점이 모두 5점대 이상이었다.

하지만 올 시즌 잠재력이 폭발하며 롯데 선발진의 한 축을 책임지는 풀타임 선발투수로 성장했다. 그리고 이날 일본 프로야구 선수들을 상대로 호투를 펼치며 자신의 성장세를 확실하게 입증했다.

김진욱은 1회를 6구 만에 스리 아웃을 잡으며 기분 좋게 출발했다. 2회에는 제구가 흔들렸다. 연속 볼넷과 희생 번트를 허용해 1사 주자 1, 2루 위기에 몰렸다.

하지만 중견수 하세가와 신야(세이부 라이온즈)와 포수 고지마 다이가(세이부 라이온즈)를 연속 삼진으로 처리하며 위기를 벗어났다.

3회 팀 동료이자 최원호호의 주장 한동희(롯데)가 솔로 홈런을 터트리며 한국은 1-0으로 앞섰다. 하지만 김진욱은 리드를 지키지는 못했다. 선두타자 쇼지 유다이(소프트뱅크 호크스)에게 큰 파울 타구를 허용하더니, 끝내 중견수 키를 넘기는 3루타를 맞았다.

이어 리드오프 마사키 도모야(소프트뱅크 호크스)에게 홈런을 허용하며 리드를 빼앗겼다. 도모야는 전날(12일) 대만전에서 2개의 홈런을 날린 데 이어 이날까지 대포를 쏘아 올리며 대회 3호 홈런을 기록했다.

김진욱은 이후에도 연속 안타를 맞아 무사 1, 2루 위기에 몰렸다. 그러나 이후 타자들에게 안타를 허용하지 않으며 추가 실점을 허용하지는 않았다.

4~5회는 안정적이었다. 4회는 삼자범퇴로 간단하게 마쳤고, 5회에는 2사에 야마구치 고키(지바 롯데 마린스)에게 몸을 맞혔지만, 와타나베 세이야(세이부 라이온즈)를 1구 만에 3루수 땅볼로 처리하며 이날 투구를 마쳤다.

가능성과 보완점을 함께 확인할 수 있는 경기였다. 1회를 상위 타순을 간단히 처리한 데 비해 2회 제구가 흔들리며 다소 불필요하게 위기를 자초했다. 점수를 주지 않았지만, 이때 투구 수가 급격히 늘어난 게 아쉬웠다.

3회에는 큰 파울 타구를 맞은 후에도 제대로 대처하지 못해 장타를 허용했고, 이어지는 타자에게 홈런까지 맞았다. 장타 억제력에서도 숙제를 남겼다.

그러나 최고 시속 150km, 평균 구속 147km에 달하는 패스트볼을 앞세워 일본 타자들을 상대로 4탈삼진으로 잡고, 구위로 제압하는 모습을 보였다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 좌완 선발 투수 김진욱. [사진=KBO]

이날 김진욱은 타선이 일본 투수들에 막혀 승리 요건을 얻지는 못했다. 하지만 NPB에서 검증된 타자들을 상대로 5이닝 2실점 역투를 펼치며 향후 국가대표 좌완 에이스 후보라는 점을 증명했다.

한편 최원호 감독은 이날 두 번째 투수로 전준표(키움 히어로즈)를 택했다. 2005년생 3년차 우완 투수 전준표는 올 시즌 21경기 65이닝, 승리 없이 6패, 평균자책점 4.29를 기록하며 성장 가능성을 보였다.

그러나 6회 2사 주자 없는 상황에서 고지마에게 홈런을 허용했고, 점수 차는 1-3까지 벌어졌다.

football1229@newspim.com