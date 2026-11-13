변상일, 삼성화재배 월드바둑 8강 진출...중국 왕싱하오 제압

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 변상일 9단이 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 8강에 진출했다. 한국은 신진서 9단과 변상일 등 2명이 살아남으며 4년 만의 정상 탈환에 도전한다.

변상일은 13일 경기 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 대회 본선 16강에서 중국의 왕싱하오 9단을 상대로 221수 만에 흑 불계승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 변상일 9단. [사진=한국기원] 2026.11.13 football1229@newspim.com

초반부터 팽팽한 접전이 이어졌지만, 변상일은 중반 이후 날카로운 수읽기로 주도권을 잡았다. 이후 유리한 형세를 끝까지 유지하며 8강 진출에 성공했다.

한국은 전날 중국의 양딩신 9단을 꺾은 신진서에 이어 변상일까지 2명이 8강에 올랐다. 박정환 9단과 목진석 9단은 16강에서 탈락했다.

국가별 8강 진출자는 중국이 5명으로 가장 많고 한국 2명, 일본 1명이다.

16강 종료 후 진행된 8강 대진 추첨 결과 변상일은 오는 15일 일본의 후쿠오카 고타로 8단과 준결승 진출을 다툰다. 두 선수의 공식 대국은 이번이 처음이다.

신진서는 하루 앞선 14일 중국의 스웨 9단과 맞붙는다. 상대 전적에서는 신진서가 7전 전승으로 압도적인 우위를 점하고 있다.

한국은 2022년 신진서의 우승 이후 4년 만에 삼성화재배 정상 탈환을 노린다. 지난해 대회에서는 박정환과 김지석 9단이 나란히 4강에 올랐지만 각각 중국의 랴오위안허 9단과 딩하오 9단에게 패하며 결승 진출에 실패했다.

[서울=뉴스핌] 신진서 9단(오른쪽). [사진=한국기원]

이번 대회 준결승은 16~17일 진행되며, 우승자를 가리는 결승 3번기는 18~20일 열린다.

우승 상금은 3억 원, 준우승 상금은 1억 원이다. 제한시간은 각자 2시간이며, 시간을 모두 사용하면 1분 초읽기 5회가 주어진다.

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