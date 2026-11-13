김인식 대전사회서비스원장 퇴임…3년 연속 경영평가 '최고' 등급

AI 핵심 요약beta
- 김인식 원장이 13일 4년 임기를 마치고 대전사회서비스원에서 퇴임했다
- 대전사회서비스원은 3년 연속 보건복지부 경영평가 S등급을 받았다
- 김 원장은 돌봄 사각지대 해소와 복지 종사자 처우개선을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 김인식 대전시사회서비스원장이 4년간의 임기를 마치고 13일 퇴임했다. 재임 기간 대전사회서비스원은 보건복지부 경영평가에서 전국 최초로 3년 연속 최고등급을 받았다.
대전사회서비스원은 이날 김 원장의 퇴임식을 개최했다고 밝혔다. 김인식 원장은 2022년 11월 제5대 원장으로 취임해 사회서비스 공공성 강화와 돌봄 사각지대 해소, 복지 종사자 처우개선 등을 추진해 왔다.
주요 성과로는 2024년부터 올해까지 3년 연속 보건복지부 경영평가 S등급 획득이 꼽힌다. 올해 평가에서는 92.97점을 기록했다.
복지 종사자 처우개선 분야에서는 사회복지사 인건비와 건강검진비, 휴가제도 개선을 위한 정책 연구를 진행했다. 올해는 장기요양기관 사회복지사 1117명에게 연간 100만 원을 지원하는 정책도 마련했다.
돌봄 분야에서는 장애인 긴급돌봄과 시설 대체인력 지원사업을 추진하고 인공지능(AI) 돌봄로봇 등 디지털 기술을 활용한 스마트돌봄 실증사업을 확대했다.
경계선 지능 청년의 취업을 지원하는 '조금 느린 별, 반짝이는 내일' 사업도 추진했다. 지난해 시범사업에서는 인턴십 참여자 5명 가운데 3명이 취업했고 이 중 2명이 고용을 유지했다.
김인식 원장은 "전국 최초 경영평가 3년 연속 S등급과 새로운 돌봄 사업 추진은 직원들과 지역사회가 함께했기에 가능했다"며 "지난 4년간 현장에서 헌신해 준 모든 분께 감사드린다"며 인사를 전했다.
gyun507@newspim.com