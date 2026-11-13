[프로축구] '임금 미지급' 파주 프런티어, 시에 지원 요청…내년 K리그2 참가도 불투명

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그2 파주 프런티어가 선수단 급여 미지급 사태를 인정하고 파주시에 재정 지원을 요청했다. 재정난이 장기화할 경우 2027시즌 K리그 참가 자격까지 위태로워질 수 있다는 전망이 나온다.

파주 구단은 13일 공개된 입장문을 통해 "현재 선수단의 2026시즌 잔여 급여를 지급하지 못하는 어려운 상황에 놓여 있다"며 "선수와 가족, 팬 여러분께 걱정과 실망을 드린 점에 대해 깊은 책임을 통감한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 파주 프런티어 선수단. [사진=한국프로축구연맹] 2026.11.13 football1229@newspim.com

파주는 지난달 급여 지급일인 20일을 넘긴 21일 선수들의 연봉 구간에 따라 급여의 50~70%만 차등 지급한 것으로 알려졌다. 이후 파주시가 추가 재정 지원을 거절하면서 잔여 급여는 물론 11~12월 급여 지급도 불투명해졌다.

구단은 급여 문제를 해결하기 위해 외부 차입을 포함한 재원 마련 방안을 검토하고 있다. 파주는 "외부 차입을 포함한 급여 지급 방안을 마련하고 있으며, 이사회에 검토를 요청한 상태"라며 "파주시가 부족한 급여 재원 중 일부라도 지원한다면 나머지는 구단 차원에서 마련해 해결하겠다"고 설명했다.

외부 차입이 이뤄질 경우 내년 비용 절감과 후원사 유치, 자체 수입 확대 등을 통해 상환하겠다는 계획도 밝혔다. 파주시의 2027년도 운영 보조금은 차입금 상환에 사용하지 않고 정해진 목적에 맞게 집행하겠다고 강조했다.

재정난은 다음 시즌 구단 운영에도 영향을 미치고 있다. 구단에 따르면 한국프로축구연맹은 지난달 27일 공문을 통해 파주의 재정 상황과 정상화 조치에 따라 2027시즌 K리그 참가 자격을 재심의할 수 있다고 경고했다. 심의 결과에 따라 라이선스 취소 등 후속 조치가 이뤄질 가능성도 있다.

이에 파주는 파주시에 내년도 운영 예산 규모와 지원 계획을 오는 20일까지 알려달라고 요청했다. 다음 시즌 선수단 구성과 계약, 전지훈련 준비 등에 필요한 행정 절차가 지연되지 않도록 협조해 달라는 입장이다.

구단 직원 7명의 재계약 문제도 갈등 요인이다. 파주시는 해당 직원들에게 재계약 불가 방침을 통보한 것으로 알려졌다.

그러나 구단은 직원별 근로계약과 채용 당시 안내 사항, 근무 평가 등을 검토한 뒤 정관과 관련 규정에 따라 재계약 및 정규직 전환 여부를 결정해야 한다고 주장했다.

구단은 K리그2 라이선스 기준에 따라 22명의 인력이 필요하지만 현재 창단 구단의 특수성을 고려해 한시적으로 18명으로 운영하고 있다고 설명했다. 직원 7명의 재계약이 무산되면 구단 운영과 라이선스 유지에 차질이 생길 수 있다는 입장이다.

파주시 특정감사에서 제기된 단장과 부단장 해고 요구에 대해서도 재심의를 요청했다. 파주는 "감사의 취지와 지적 사항을 존중한다"면서도 "당시 업무 여건과 실제 행정 절차, 지적 사항의 성격을 종합적으로 고려하면 해고 요구는 과도하다"고 밝혔다.

특히 부단장 채용 및 겸직 문제와 관련해서는 인사위원회와 구단주 승인, 이사장 허가 등 필요한 절차를 거쳤다는 입장이다. 감사에서 지적된 행정상 미비점은 개선하되 해고 요구에 대해서는 재심의를 통해 소명하겠다는 방침이다.

파주는 "선수단 급여 문제를 조속히 해결하고 안정적인 운영 기반을 마련하기 위해 최선을 다하겠다"며 파주시의 협조를 거듭 요청했다.

[서울=뉴스핌] 파주 프런티어 제라수 누드 감독. [사진=한국프로축구연맹] 2026.11.13 football1229@newspim.com

올해 K리그2에 처음 참가한 파주는 현재 9승 8무 13패(승점 35)로 17개 팀 가운데 10위에 올라 있다.

파주는 오는 22일 천안시티FC와 홈경기를 치른 뒤 28일 오후 2시 용인FC와 원정 경기를 끝으로 시즌을 마무리한다.

football1229@newspim.com