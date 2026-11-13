[MLS] '7골 15도움' 손흥민, MVP 최종 후보 탈락…메시 3연패 도전

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC의 손흥민(34)이 2026시즌 최우수선수(MVP) 최종 후보에 이름을 올리지 못했다. 살아있는 축구 전설 리오넬 메시(39·인터 마이애미)는 리그 역사상 최초로 3년 연속 MVP 수상에 도전한다.

MLS 사무국은 13일(한국시간) 2026시즌 연말 시상식의 각 부문 최종 후보를 발표했다. 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는 '랜던 도너번 MLS MVP' 후보 5명에 손흥민은 포함되지 않았다.

[서울=뉴스핌] LAFC의 손흥민. [사진=로이터]

최종 후보에는 메시를 비롯해 에반데르(FC 신시내티), 길례르미(휴스턴 다이너모), 하니 무크타르(내슈빌 SC), 캐번 설리번(필라델피아 유니언)이 이름을 올렸다.

A매치 157경기에서 57골을 넣은 미국 레전드 공격수 랜던 도너번의 이름을 딴 MLS MVP는 1996년부터 시상하고 있다. 선수와 구단 기술 스태프, 미디어를 대상으로 한 투표로 주인공을 가린다.

손흥민은 올 시즌 정규리그 31경기에 출전해 7골 15도움을 기록했다. 도움 부문에서는 리그 공동 6위에 올랐으며, 2019년 카를로스 벨라가 세운 LAFC의 단일 시즌 최다 도움 기록과 타이를 이뤘다.

하지만 시즌 막판 4경기 연속 공격포인트를 올리지 못하며 상승세가 꺾였다. 소속팀 LAFC도 서부 콘퍼런스 6위에 머물렀다. LAFC는 이번 시상식에서 모든 부문을 통틀어 최종 후보를 한 명도 배출하지 못했다.

메시는 올 시즌 정규리그에서 26골 17도움으로 총 43개의 공격포인트를 기록했다. 리그 최다 공격포인트를 올렸으며, MLS 최초로 2년 연속 득점왕에 올랐다.

메시는 2024년과 2025년에 이어 올해까지 MVP를 수상하면 MLS 역사상 최초로 3년 연속 수상하는 선수가 된다.

17세 유망주 설리번도 MVP 후보에 이름을 올렸다. 올 시즌 9골 14도움을 기록한 설리번은 역대 최연소 MVP 최종 후보로 선정됐으며, 올해의 영플레이어상 후보에도 포함됐다.

올해의 신입 선수상 후보에는 앙투안 그리즈만(올랜도 시티), 길례르미, 안드레 루이스(스포팅 캔자스시티)가 선정됐다.

올해의 감독상은 B.J. 캘러핸(내슈빌), 요안 다메(세인트루이스 시티), 예스페르 쇠렌센(밴쿠버 화이트캡스)이 경쟁한다.

내슈빌은 올해의 수비수상 후보 3명을 모두 배출했다. 앤디 나하르, 제이손 팔라시오스, 맥스웰 월레지가 나란히 최종 후보에 올랐다.

올해의 골키퍼상 후보에는 로만 뷔르키(세인트루이스 시티), 브라이언 슈바케(내슈빌), 맷 터너(뉴잉글랜드 레볼루션)가 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 인터 마이애미 리오넬 메시. [사진=로이터] 2026.11.13 football1229@newspim.com

이번 시상식 최종 후보는 MLS 구단 기술 스태프와 선수, 언론 관계자들의 투표를 통해 결정됐다. 수상자도 구단 기술 스태프와 선수단, 미디어 투표를 각각 3분의 1씩 반영해 선정한다.

각 부문 수상자는 오는 19일부터 시작해 12월 18일 시작되는 MLS컵 플레이오프 기간에 순차적으로 발표될 예정이다. MLS 베스트11은 추후 공개된다.

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