'취권' 고 황정리 월남전 참전 국가유공자였다…빈소엔 대통령 조기

AI 핵심 요약beta
- 황정리는 12일 서울성모병원에서 별세했으며 향년 81세였다.
- 황정리는 월남전에 참전한 국가유공자였던 사실이 알려졌다.
- 황정리는 홍콩 무술영화와 국내 무예 발전에 기여했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 영화 '취권' 등 홍콩 무술영화에서 활약한 한국 배우 고(故) 황정리가 월남전에 참전한 국가유공자였던 사실이 알려졌다.
김진용 세계무술총연합회(WFMA) 의장과 동료 배우 한지일 등에 따르면 황정리는 지난 12일 서울성모병원에서 별세했다. 향년 81세.
한지일은 13일 빈소를 찾아 고인을 추모하고 관련 사진을 자신의 SNS에 공개했다. 사진에는 이재명 대통령이 보낸 조기를 비롯해 한국영화배우협회와 가수 남진, 배우 왕호 등이 보낸 조화가 담겼다.
이와 함께 한지일은 국가보훈부 장관의 추모 메시지도 공개했다. 고인은 생전 월남전에 참전한 국가유공자로, 국가보훈부 장관은 추모글을 통해 "우리나라는 임의 위대한 희생과 헌신으로 세계의 모범이 되는 자유민주주의 국가로 힘차게 번영하고 있다"며 "그 숭고한 희생과 헌신을 항상 기억하며 후손들에게 영원히 전하겠다"고 애도를 표했다.
황정리는 1970~80년대 홍콩 무술영화의 전성기를 이끈 액션배우다. 태권도 사범 출신인 그는 1974년 영화 '돌아온 외다리'로 데뷔했으며, 1976년 '남권북퇴'를 통해 홍콩 영화계에 진출했다.
이후 성룡 주연의 '사형도수', '취권' 등에 출연해 강렬한 악역 연기와 뛰어난 발차기 액션을 선보였다. 특히 '취권'에서 청룽과 대결을 펼치며 세계적인 인지도를 얻었고, '발차기의 제왕'이라는 별칭으로도 불렸다. 1983년에는 영화 '광동살무사'의 연출을 맡는 등 감독으로도 활동 영역을 넓혔다.
국내에서는 드라마 '모래시계'의 무술감독으로 참여했으며, 이후 세계무술총연합회 총재 등을 역임하며 한국 무예의 세계화에도 힘썼다.
한편 고인의 빈소는 서울성모병원 장례식장 13호실에 마련됐다. 발인은 오는 15일 오전 8시 50분이다.
moonddo00@newspim.com