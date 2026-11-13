[MLB] 애틀랜타 불펜 보강, '前 다저스 필승조' 필립스와 3년 3500만 달러 계약

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스가 LA 다저스의 핵심 불펜 투수로 활약했던 에번 필립스를 영입했다. 팔꿈치 수술 이후 복귀에 성공한 필립스는 8년 만에 친정팀으로 돌아왔다.

애틀랜타는 13일(한국시간) 프리에이전트(FA) 신분인 오른손 불펜 투수 필립스와 3년 총액 3500만 달러(약 468억원)에 계약했다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] LA 다저스에서 애틀랜타로 이적한 에번 필립스. [사진=로이터] 2026.11.13 football1229@newspim.com

필립스는 2018년 7월 애틀랜타에서 빅리그에 데뷔했다. 그러나 한 달여 만에 볼티모어 오리올스로 트레이드됐고, 이후 탬파베이 레이스를 거쳐 2021년 다저스에 합류했다.

다저스에서는 불펜 핵심 자원으로 자리 잡았다. 2022년 64경기에 등판해 63이닝을 소화하며 7승 3패, 19홀드, 2세이브, 평균자책점 1.14를 기록하며 필승조로 도약했다.

2023년부터는 마무리 투수로 활약했다. 2023년 62경기 61.1이닝 2승 4패, 6홀드, 24세이브, 평균자책점 2.05를 기록했고, 2024년에도 61경기 54.2이닝 5승 1패, 9홀드, 18세이브, 평균자책점 3.62를 남기며 다저스의 뒷문을 지켰다.

그러나 부상으로 한동안 마운드를 떠나야 했다. 필립스는 2025년 어깨 부상으로 시즌 초반 결장한 데 이어 같은 해 5월 팔꿈치 인대 접합 수술을 받았다.

올해 7월 복귀한 필립스는 정규시즌 31경기 26이닝 3승 2패, 8홀드, 1세이브, 평균자책점 3.46을 기록하며 재기에 성공했다.

포스트시즌에서도 안정적인 투구를 선보였다. 5경기에 등판해 3이닝 동안 2피안타 3탈삼진 무실점을 기록했다.

특히 애틀랜타와의 디비전시리즈에서는 2경기에 구원 등판해 0.2이닝 무안타 무실점으로 호투했다.

[서울=뉴스핌] LA 다저스에서 애틀랜타로 이적한 에번 필립스. [사진=로이터] 2026.11.13 football1229@newspim.com

필립스는 2018년 메이저리그 데뷔 이후 9시즌 동안 통산 281경기에 등판해 278이닝을 소화하며 19승 14패, 49홀드, 47세이브, 평균자책점 3.37을 기록했다.

애틀랜타는 이번 계약으로 마무리 경험을 갖춘 베테랑 불펜 투수를 확보했다. 필립스는 다저스에서 쌓은 경험을 바탕으로 애틀랜타 구원진의 핵심 역할을 맡을 전망이다.

football1229@newspim.com