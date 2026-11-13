전배수, '뜨거운 안녕'서 현실적인 아버지 연기…강훈과 팽팽한 부자 갈등

AI 핵심 요약beta
- 전배수는 11일 방송된 ‘뜨거운 안녕’에서 두 아들을 향한 상반된 태도를 연기했다
- 전배수는 장애가 있는 큰아들에게는 배려를, 둘째에게는 냉정한 태도를 보였다
- 전배수는 꿈을 좇는 둘째 아들과 대립하며 복합적인 부성애를 섬세하게 표현했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 전배수가 tvN '뜨거운 안녕'에서 두 아들을 향한 상반된 태도와 복합적인 부성애를 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 높였다.
tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 질주하던 '무명 개그맨 삼인방'이 '정체불명 수상녀'를 만나 저마다의 내일을 찾아가는 뜨겁고도 아름다운 실패 청산 성장기다. 극 중 전배수는 정비소 사장이자 강태구(강훈)의 아버지 강민기 역을 맡아 아들을 향한 복합적인 감정을 밀도 있게 그려냈다.
지난 11일 방송된 1회에서 민기는 휠체어 생활을 하는 큰아들 강현구(오의식)의 편의를 위해 세심하게 신경 쓰는 모습을 보여 눈길을 끌었다. 함께 일하는 정비소에 계단 대신 전동 리프트를 설치해 애틋한 마음을 드러낸 것. 하지만 둘째 아들 태구에게는 전혀 다른 모습을 보였다. 10년째 무명 개그맨으로 활동하며 현실이 아닌 꿈만 좇는 아들이 못마땅했던 그는 정비소를 찾아와 먼저 말을 걸어도 대꾸하지 않는 등 차갑게 선을 그었다.
2회에서 현구의 제안으로 태구의 개그 프로그램 녹화를 보러 간 민기. 앞서 단호하게 방청을 거절했던 것과는 달리 아들만큼이나 긴장한 기색을 보였지만 갑자기 태구의 코너가 무산되는 상황이 발생했다. 이후 그는 오랜만에 집에 온 태구에게 개그를 포기하라는 냉정한 말을 건넸고, 뜻을 굽히지 않자 결국 "이기적인 새끼"라며 팽팽한 부자 대립을 이어가 긴장감을 배가시켰다.
이처럼 전배수는 '뜨거운 안녕' 초반부터 두 아들을 향한 상반된 태도를 가감 없이 표현해 몰입도를 높였다. 특히 현실적인 쓴소리와 다정함 사이에 아버지의 사랑이 공통적으로 느껴질 수 있도록 깊이 있는 연기 내공으로 풀어낸 바. 이에 시청자들의 많은 공감을 얻은 전배수가 계속해서 얼마나 무게감 있는 활약을 보여줄지 더욱 관심이 쏠린다.
한편, '뜨거운 안녕'은 매주 수, 목요일 밤 10시 50분 tvN에서 방송된다.
moonddo00@newspim.com