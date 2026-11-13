김수현 측에 손해배상 제기한 프롬바이오 일부 승소 "11억 5989만원 배상"

AI 핵심 요약beta
- 수원지법은 13일 프롬바이오가 김수현 측에 낸 손배소에서 일부 승소 판결했다
- 김수현 측은 프롬바이오에 11억5989만4000원과 지연이자를 배상하게 됐다
- 재판부는 사생활 논란에 따른 광고계약상 품위유지 의무 위반을 주요 쟁점으로 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 건강기능식품 업체 프롬바이오가 배우 김수현 등을 상대로 낸 손해배상 소송서 일부 승소 판결을 받았다.
13일 수원지법 민사 14부(부장판사 문현호)는 (주)프롬바이오가 김수현 외 1명에게 제기한 손해배상 소송 결과 김수현 측이 원고에게 11억 5989만 4000원을 배상하라고 선고했다. 이에 따라 11월 11일까지 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12% 비율로 계산한 돈을 지급하라고도 했다.
재판부는 이밖에 원고의 나머지 주위적, 예비적 청구를 기각했으며, 소송비용의 70%는 원고가 부담하고 나머지는 피고가 부담하라고 판시했다.
해당 소송은 김수현의 광고모델 계약 관련 분쟁이다. 지난 2024년 프롬바이오 측은 김수현을 광고 모델로 기용했으나 사생활 논란이 불거지면서 브랜드 이미지가 훼손 등의 손해를 주장하며 손해배상청구 소송을 제기했다.
원고 측이 문제삼은 사생활 논란의 핵심은 김수현이 고(故) 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹이었다. 김수현 측은 김새론이 성인이 된 뒤 교제했다며 최초 의혹 제기 시점부터 일관되게 부인해 왔다.
재판에서는 연예인의 논란이 광고계약상 품위유지 의무 위반에 해당하는지를 주요 쟁점으로 다뤘다. 김수현 측은 확인되지 않은 의혹이나 추측성 보도만으로는 계약 위반을 인정할 수 없다는 주장으로 맞섰다.
jyyang@newspim.com