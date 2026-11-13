이상일 용인시장 "용인 철도계획, 제5차 국가철도망에 반드시 반영돼야"

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기 용인시가 경기남부광역철도 신설과 경강선 연장, 경기남부동서횡단선 신설 등 지역 철도사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 정부에 촉구했다.

13일 이상일 용인특례시장과 시민들이 '제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴 행사'에서 용인의 철도 사업을 국가철도망 구축계획에 반영해 달라고 촉구하고 있다.[사진=용인시]

이상일 용인특례시장은 13일 서울 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴 행사'에 참석해 용인시가 건의한 철도사업의 필요성을 설명하고 관련 자료를 홍지선 국토교통부 장관에게 전달했다.

이날 행사에는 전국 지방정부와 시민들이 참여해 국가철도망 구축계획에 반영을 요구하는 지역별 철도사업의 당위성을 설명했다. 행사는 약 3시간 50분 동안 진행됐다.

이 시장이 반영을 요청한 사업은 경기남부광역철도 신설, 경강선 연장, 경기남부동서횡단선(반도체선) 신설 등 3개 노선이다.

경기남부광역철도는 서울 종합운동장과 수서역, 성남 판교역, 용인 신봉·성복동, 수원 광교, 화성 봉담을 잇는 약 50.7㎞ 노선이다.

용인시는 이 노선이 용인·수원·성남·화성 등 4개 도시와 서울 강남권을 연결해 약 430만 명의 교통 불편을 해소할 수 있을 것으로 보고 있다.

13일 이상일 용인특례시장은 홍지선 국토교통부 장관에게 경기남부광역철도 등 용인 추진하는 4개 철도사업과 관련한 자료를 전달했다.[사진=용인시]

이 시장은 국민 질문 시간에 "전국 지방정부가 건의한 철도 노선 가운데 필요한 사업이 많은 만큼 국가철도망을 대폭 확충해야 한다"며 "이를 위해 국가철도망 구축을 위한 재정 투자 규모를 100조 원 이상으로 확대해야 한다"고 말했다.

이어 "경기남부광역철도는 비용 대비 편익 값이 1.2로 경제성이 확보된 사업"이라며 "용서고속도로의 만성적인 교통체증을 완화하는 데도 기여할 수 있는 만큼 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영돼야 한다"고 강조했다.

경강선 연장 사업은 경기 광주역에서 에버랜드를 거쳐 용인 처인구 남사까지 약 38㎞를 연결하는 노선이다.

용인시는 처인구 이동·남사읍에 조성 중인 첨단시스템반도체클러스터 국가산업단지와 이동읍 반도체특화 신도시를 관통하는 핵심 교통망으로 보고 있다.

이 시장은 "경강선 연장 노선은 국토교통부가 2024년 12월 용인 국가산업단지 관련 자료에도 포함한 사업"이라며 "제5차 국가철도망 구축계획에 반영돼야 서울 잠실에서 용인 처인구를 거쳐 청주공항까지 연결되는 중부권광역급행철도(JTX)도 조기에 추진될 수 있다"고 주장했다.

경기남부동서횡단선은 이천 부발읍에서 용인 원삼면 반도체클러스터 일반산업단지, 이동·남사읍 첨단시스템반도체클러스터 국가산업단지, 동탄, 병점, 화성 전곡항을 잇는 약 89.4㎞ 노선이다.

이 시장은 "경기남부동서횡단선은 반도체 생산라인이 위치한 화성·용인·이천을 연결하는 철도"라며 "용인 구간은 삼성전자 국가산업단지와 SK하이닉스 반도체클러스터를 통과하는 만큼 조기 구축이 필요하다"고 말했다.

또 "용인의 철도 구상이 실현되면 대한민국 반도체산업의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

13일 서울 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴 행사'에서 자치단체장과 홍지선 국토교통부 장관이 기념사진 촬영을 하고 있다.[사진=용인시]

이 시장은 행사 생중계에 댓글을 남기며 용인 철도사업의 필요성을 알렸고 국민 질문 시간에도 직접 발언해 국가철도망 확충과 용인시 건의사업의 계획 반영을 거듭 요청했다.

홍 장관에게 전달한 자료에는 3개 신규 사업과 함께 제4차 국가철도망 구축계획에 반영된 기흥역·분당선 연장사업의 추진 필요성도 담겼다.

이 시장은 행사장에서 용인·수원·성남·화성 시민들로 구성된 '경기남부광역철도 4개 시 시민연대' 회원들과 만나 경기남부광역철도 반영을 위해 공동 대응하겠다는 뜻도 밝혔다.

용인시는 철도 기반시설 확충을 위해 2030년까지 최소 5000억 원에서 최대 1조 원 규모의 철도기금을 조성하는 방안도 추진하고 있다.

시는 처인구 이동·남사읍의 첨단시스템반도체클러스터 국가산업단지와 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지를 중심으로 세계 최대 규모의 반도체 생태계를 구축하기 위해서는 산업단지와 수도권을 연결하는 철도망 확보가 필수적이라는 입장이다.

seraro@newspim.com