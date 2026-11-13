[프로야구] KBO, FA 명단 공시…삼성 구자욱·원태인 'A등급', KIA 김호령 'C등급'

AI 핵심 요약beta
- KBO는 13일 2027년 FA 자격 선수 28명의 등급을 발표했다.
- 삼성 구자욱·원태인과 LG 홍창기 등 6명이 A등급을 받았다.
- FA 선수들은 15일까지 권리 승인을 신청하고 17일부터 협상한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO가 삼성 구자욱, 원태인, LG 홍창기 등 프리에이전트(FA) 자격을 얻은 선수들의 등급을 발표했다.
KBO는 13일 2027년 FA 자격 선수 명단을 공시했다.
이번 FA 자격 선수는 총 28명이다. FA 등급별로는 A등급 6명, B등급 14명, C등급 8명이다. 이 중 처음 FA 자격을 얻은 선수는 15명, 재자격 선수는 6명, 이미 FA 자격을 취득했지만 FA 승인 신청을 하지 않고 자격을 유지한 선수는 7명이다.
구단별로는 KT와 SSG가 각각 6명으로 가장 많다. 이어 삼성, 두산, 한화가 각각 3명, KIA와 LG가 2명씩, 롯데, NC, 키움이 1명씩이다.
이번 FA 시장 최대어로 꼽힌 삼성 구자욱, 원태인이 모두 A등급을 받았다. 이외에도 KT 김민혁, 배정대, LG 홍창기, 한화 박상원까지 A등급을 받았다.
B등급에는 KT 김민수(투수), 한승혁, 오윤석, KIA 김태군, LG 박동원, 두산 박치국, 정수빈, SSG 서진용, 김성현, 최지훈, NC 권희동, 한화 이재원, 최재훈, 키움 최주환이 이름을 올렸다.
C등급에서는 삼성 전병우, KT 김상수, 두산 양의지, SSG 문승원, 오태곤, 한유섬, 롯데 박승욱이 있다. 특히 KIA 김호령이 보상이 가장 적은 C등급을 받아 이번 시장 다크호스가 될 전망이다.
또, 비FA 다년 계약 체결 선수 및 기존 FA 선수 중 계약 기간 연장 옵션 발동 등으로 FA 자격 요건을 신규 취득 또는 재취득했으나 올해 계약 기간이 종료되지 않은 'FA자격 유보선수' 9명도 함께 공시했다. 이에 해당 선수는 2027년 FA 자격 승인신청을 할 수 없으며, FA 자격은 계약기간이 종료되는 해까지 유보된다.
자격 유보 선수는 KT 고영표, KIA 나성범, SSG 김광현 김재환, 롯데 박세웅, NC 박건우 박민우, 한화 노시환, 키움 김재현으로 9명이다.
2027년 FA 자격 선수는 공시 후 2일 이내인 15일까지 KBO에 FA 권리 행사 승인을 신청해야 하며, KBO는 신청 마감 다음 날인 16일 FA 권리를 행사한 선수들을 FA 승인 선수로 공시할 예정이다. FA 승인 선수는 공시 다음 날인 17일부터 모든 구단(해외 구단 포함)과 선수 계약을 위한 교섭이 가능하다.
willowdy@newspim.com