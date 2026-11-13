대전 서구, 주차장 확보율 자치구 중 '꼴찌'…시 평균보다 36%p 낮아

AI 핵심 요약beta
- 최미자 대전 서구의원이 13일 지역별 주차환경 개선을 촉구했다.
- 서구 주차장 확보율은 104.21%로 5개 자치구 중 가장 낮았다.
- 노후 주택가 중심 주차난 해소를 위한 주차장 확충이 제안됐다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구의 주차장 확보율이 5개 자치구 가운데 가장 낮은 것으로 나타났다. 대전시 평균보다 36%포인트 이상 낮은 데다 주차시설마저 지역별로 편중돼 노후 주택가를 중심으로 주차난 해소 대책이 시급하다는 지적이다.
대전 서구의회는 최미자 의원(더불어민주당, 둔산1·2·3동)이 13일 열린 제300회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 이 같은 문제를 제기하며 주차환경 개선을 촉구했다고 밝혔다.
최 의원에 따르면 지난해 12월 말 기준 서구의 주차장 확보율은 104.21%로 대전시 평균 140.36%보다 36.15%포인트 낮았다. 대전 5개 자치구 중 최저 수준이다.
특히 주차장 확보율에는 아파트와 건축물의 부설주차장까지 포함돼 있어 수치상 100%를 넘더라도 실제 주민들이 이용할 수 있는 주차공간은 부족할 수 있다는 게 최 의원의 설명이다.
실제로 아파트 단지와 신축 건물이 밀집한 지역은 상대적으로 주차 여건이 양호하지만 노후 주택가와 다세대주택 밀집지역은 주차공간 부족에 따른 주민 불편이 지속되고 있다고 지적했다.
최 의원은 이를 해결하기 위해 ▲지역별 주차 수급실태 분석 및 취약지역 중심 주차장 확충 ▲공공기관·학교·종교시설 유휴 주차장 개방 ▲국공유지 활용 및 국·시비 지원사업 발굴 ▲공유주차 활성화 등을 제안했다.
최미자 의원은 "주차장 확보율이라는 통계 수치보다 중요한 것은 주민들이 실제 생활에서 느끼는 주차 불편을 줄이는 것"이라며 "지역별 주차 수요를 면밀히 분석하고 실효성 있는 주차장 확충 계획과 구체적인 개선 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.
nn0416@newspim.com