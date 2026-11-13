세종경찰청, 외국인 범죄 막고 피해자 지킨다…8개 기관 맞손

AI 핵심 요약beta
- 세종경찰청은 12일 외국인 범죄예방 협력 간담회를 개최했다
- 세종시 등 8개 기관은 외국인 지원사업과 공동 대응방안을 논의했다
- 이주배경 청소년·여성 보호와 유학생·마약범죄 예방 협력을 강화하기로 했다
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종경찰청이 외국인 관련 범죄를 예방하고 이주배경 청소년과 여성 등 취약계층의 피해자 보호를 강화하기 위해 지역 관계기관과 협력체계 구축에 나섰다.
세종경찰청은 지난 12일 청사 5층 회의실에서 '외국인 범죄예방 및 유관기관 협력 간담회'를 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 간담회는 최근 타 지역에서 발생한 외국인 간 집단폭력 사건 등을 계기로 지역 내 치안 상황을 점검하고 범죄예방과 외국인 보호·지원 방안을 함께 모색하기 위해 마련됐다.
회의에는 세종시와 세종시교육청, 가족센터, 청소년상담복지센터, 이주노동자복지센터, 세종YWCA성인권상담센터, 고려대 세종캠퍼스, 한국영상대 등 8개 기관 관계자가 참석했다.
참석자들은 기관별 외국인 지원사업과 현장 애로사항을 공유하고 실질적인 공동 대응 방안을 논의했다.
특히 이주배경 청소년의 인권 보호와 상담 지원, 이주배경 여성의 폭력 피해 상담 및 재발 방지, 외국인 유학생 대상 범죄예방 교육, 마약범죄 예방 활동 등에 협력을 강화하기로 했다.
외국인 대상 범죄예방 교육 과정에서 통역 서비스를 지원하는 등 기관별 전문성을 활용한 실무 협력사업도 추진할 계획이다.
하미용 세종시 가족센터 대표는 "외국인 관련 기관과 단체들이 한자리에 모여 의견을 나누는 것 자체가 의미 있다"며 "앞으로도 지속적인 협의가 필요하다"고 말했다.
맹훈재 세종경찰청 범죄예방대응과장은 "기관 간 협력을 바탕으로 통역 지원과 범죄예방 교육 등 현장에서 실질적으로 도움이 되는 사업을 하나씩 추진하겠다"고 밝혔다.
gyun507@newspim.com