대전 서구의회, 300회 정례회 개회…행정사무감사·내년 예산안 심사

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구의회가 13일 제300회 정례회를 열고 34일간 의사일정을 시작했다.
- 의회는 2026년도 행정사무감사와 2027년도 예산안 심사에 돌입했다.
- 어린이보호구역과 돌봄체계 개선 등 지역 현안 건의안 8건을 채택했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구의회가 제300회 정례회를 열고 집행부의 행정 운영 실태 점검과 내년도 예산안 심사에 돌입했다. 첫 본회의에서는 어린이보호구역 안전 강화와 돌봄체계 개선 등 지역 현안과 관련한 건의안 8건도 채택했다.
서구의회는 13일 제300회 제2차 정례회 제1차 본회의를 열고 오는 12월 16일까지 34일간의 의사일정을 시작했다고 밝혔다.
이번 정례회에서는 2026년도 행정사무감사를 비롯해 2027년도 예산안 심사, 조례안과 각종 일반안건 처리 등이 진행된다.
이날 본회의에서는 ▲양유환 의원의 어린이보호구역 내 보행신호등 적색 잔여시간 표시장치 우선 설치 촉구 ▲최혜연 의원의 출산·육아기 대체인력 퇴직급여 지원 촉구 ▲송용석 의원의 통합돌봄 시대 돌봄안전체계 개선 촉구 ▲김동성 의원의 주민세 개인분 자치구세 전환 촉구 건의안이 채택됐다.
또 ▲최병순 의원의 도마동 주택재개발구역 초등학교 신설(분교) 촉구 ▲김태민 의원의 소방 재정 안정적 확보 및 국가 책임 강화 ▲함미정 의원의 국회 통합디지털센터 조속 건립 및 디지털도서관 기능 강화 ▲정인화 의원의 관계성 범죄 피해자 보호체계 개선 촉구 건의안도 의결됐다.
이와 함께 행복실현 지방정부협의회와 지속가능관광지방정부협의회 가입, 제6기 지역사회보장계획의 2027년 연차별 시행계획, 탄소중립 녹색성장 기본계획 추진상황 점검 결과 등이 보고됐다.
이어 진행된 5분 자유발언에서는 최미자 의원이 주차장 확보율 개선을 위한 대책 마련을 촉구했으며, 정홍근 의원은 도안동 청소년을 위한 생활밀착형 자유공간 조성을 제안했다.
박용준 의원은 인공지능 시대에 대비한 서구 행정의 디지털 전환 필요성을 강조했고, 오세길 의원은 경계선지능인의 발굴부터 자립까지 이어지는 지원체계 구축을 주문했다.
강정수 서구의회 의장은 "제300회 회기는 서구의회가 걸어온 역사와 지방자치의 성숙을 보여주는 의미 있는 이정표"라며 "구민의 신뢰를 바탕으로 현장 중심의 책임 있는 의정활동을 펼쳐 기대에는 실천으로 답하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com