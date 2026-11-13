폴리텍IV 대전캠, 인니 캡스톤디자인서 실력 입증…대상·동상 수상

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글로벌 캡스톤디자인 경진대회...대전·자카르타 24개 대학 250여 명 참여

도시 문제 해결방안 인정...양형규 학장 "글로벌 실무 경쟁력 향상 기대"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍IV대학 대전캠퍼스 학생들이 인도네시아 대학생들과 공동으로 도시 문제 해결에 도전한 국제 경진대회에서 대상과 동상을 나란히 차지했다. 전공 기술을 활용한 실전형 프로젝트가 국제무대에서도 성과를 거둔 것이다.

한국폴리텍IV대학 대전캠퍼스는 지난 9일부터 12일까지 인도네시아 자카르타에서 열린 '2026 대전-자카르타 글로벌 캡스톤디자인 경진대회'에서 참가 학생들이 대상과 동상을 수상했다고 13일 밝혔다.

인도네시아 자카르타에서 진행된 '2026 대전-자카르타 글로벌 캡스톤디자인 경진대회'에서 대상과 동상을 수상한 학생들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국폴리텍IV대학 대전캠퍼스] 2026.11.13 gyun507@newspim.com

대전캠퍼스 앵커사업단과 인도네시아 트리삭티대학교가 공동 주관한 이번 대회에는 대전과 자카르타에서 각각 12개 대학이 참가했다. 총 23개 팀, 학생과 관계자 250여 명이 참여해 역대 최대 규모로 진행됐다.

올해 대회는 '자카르타의 지속가능한 미래를 위한 스마트 솔루션'을 주제로 열렸다. 양국 학생들은 지난 10월부터 국제 연합팀을 구성해 온라인으로 도시 문제를 분석하고 해결 방안을 개발한 뒤 현지에서 성과물을 발표했다.

대전캠퍼스에서는 오진희·김규리 학생(지도교수 한익섭)과 김한나·김민성 학생(지도교수 김건완·오선호)이 각각 현지 대학생들과 팀을 이뤄 참가했다. 이들은 공동 프로젝트를 통해 대상과 동상을 각각 수상하며 기술력과 협업 역량을 인정받았다.

올해로 5회째를 맞은 이번 행사는 기존 베트남 호찌민에서 인도네시아 자카르타로 개최지를 옮기며 국제 교류 범위를 확대했다.

특히 자카르타 유학원 연합회와 협력해 대전권 12개 대학의 유학 프로그램을 소개하고 현지 학생들을 대상으로 진학 상담도 진행했다. 국제 공동교육을 넘어 해외 우수 인재 유치까지 연계한 것이다.

강대화 대전캠퍼스 앵커사업단장은 "이번 대회는 양국 대학생들이 기술과 경험을 공유하고 대전지역 대학의 교육 역량을 알리는 기회였다"며 "국제 공동교육과 산학협력을 확대해 글로벌 대학 협력 프로그램으로 발전시키겠다"고 밝혔다.

양형규 한국폴리텍IV대 학장은 "이제는 전공 지식과 기술력뿐 아니라 서로 다른 문화와 환경 속에서 협업하고 문제를 해결하는 능력이 중요한 시대"라며 "이번 대회를 통해 학생들이 국제적 감각과 실무 역량을 함께 키우고 세계 산업현장에서 경쟁력을 갖춘 기술인재로 성장할 수 있도록 글로벌 교육 협력을 확대하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com