[내일날씨] 전국 흐리고 5~10㎜ 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 14일 전국에 새벽부터 비가 내린다고 예보했다.
- 전국 예상 강수량은 5~10㎜로, 비는 밤에 대부분 그치겠다.
- 아침 기온은 7~14도, 낮 기온은 12~17도로 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 14일은 전국이 흐리고 5~10㎜ 비가 내릴 전망이다.
13일 기상청에 따르면 오는 14일 전국 대부분 지역에서 새벽부터 비가 올 전망이다. 비는 밤에 그치겠으나 전남 등 일부 지역에서는 오는 15일까지 이어질 수 있다.
예상 강수량은 경기남부 5~10mm, 서울·인천·경기북부와 서해5도 5mm 안팎, 강원도 5~10mm 등이다.
아침 최저기온은 7~14도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 10도 ▲수원 11도 ▲춘천 8도 ▲강릉 11도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 13도 ▲광주 12도 ▲대구 10도 ▲부산 13도 ▲울산 11도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 12~17도로 예측된다. ▲서울 14도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 13도 ▲강릉 15도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 15도 ▲광주 16도 ▲대구 14도 ▲부산 16도 ▲울산 14도 ▲제주 21도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. 다만 수도권은 오전까지, 강원영서·세종·충북은 새벽까지 '나쁨'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com