'저스트 메이크업', 27일 시즌2 공개 확정…60인 아티스트 격돌

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'이 오는 27일 시즌2로 돌아온다.

쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업' 시즌2는 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 오직 메이크업 실력으로 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 저스트 메이크업 포스터. [사진=쿠팡플레이] 2026.11.13 moonddo00@newspim.com

'저스트 메이크업' 시즌1은 예능 시청 만족도 1위, 쿠팡플레이 인기작 5주 연속 1위는 물론 IMDb 평점 8.5점, 해외 7개국 OTT 인기 톱 10을 기록하며 글로벌 신드롬을 일으켰다. 또한 '저메추(저스트 메이크업 추천)'라는 신조어를 탄생시키며 하나의 문화 현상으로 자리 잡았고, 특히 '붉은 말', '카마데누', '인어 사냥', 'K-팝 무대 메이크업' 등 회화, 문학, 패션, K-팝 퍼포먼스를 아우르는 창의적인 미션으로 메이크업을 하나의 예술로 승화시키며 깊은 감동을 선사했다. 단순한 경쟁을 넘어 참가자들의 개성과 철학, 성장 서사를 담아내며 "기술보다 태도를 이야기한 서바이벌", "메이크업을 통해 예술의 감동을 느꼈다", "2025년 하반기 최고의 서바이벌"이라는 찬사를 받았다.

공개된 시즌2 티저 포스터는 "흑백요리사 제작사의 메이크업 서바이벌"이라는 강렬한 카피와 함께 메이크업 스테이션 뒤로 60명의 모델이 나란히 서 있는 압도적인 비주얼로 단번에 시선을 사로잡는다. 지난 시즌과 같이 60인의 아티스트가 참전을 예고한 가운데, 레전드 아티스트부터 전문 메이크업 아티스트, 신예 뷰티 크리에이터, 해외 크리에이터 등 국적과 세대를 아우르는 다양한 실력자들이 참가해 기대를 높인다. 한층 더 치열해진 메이크업 서바이벌이 이번 시즌에 또 어떤 경이로운 레전드 명장면들을 탄생시킬지 궁금증을 증폭시킨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 저스트 메이크업 예고. [사진=쿠팡플레이] 2026.11.13 moonddo00@newspim.com

함께 공개된 티저 예고편은 화려하고 아름다운 메이크업의 향연으로 단숨에 시선을 사로잡는다. 한층 과감해진 색채와 상상력을 뛰어넘는 독창적인 표현, 예술 작품을 방불케 하는 압도적인 비주얼이 쉴 새 없이 펼쳐지며 더욱 강렬해진 시즌2의 귀환을 알린다. 장르와 테크닉의 경계를 넘나들며 자신만의 세계를 펼쳐 보이는 메이크업 아티스트들의 모습은 오직 실력과 창의력으로 승부하는 치열한 대결을 기대케 한다. 과연 이번 시즌에는 어떤 상상 초월의 작품들이 탄생하고, 또 어떤 놀라운 승부가 펼쳐질지 궁금해진다.

시즌2는 시즌1의 정체성을 이어받아 더욱 확장된 스케일과 한계를 뛰어넘는 미션, 격렬해진 경쟁으로 돌아올 예정이다. K-뷰티를 대표하는 새로운 아티스트들의 합류와 지금까지 볼 수 없었던 압도적인 미션들이 예고된 가운데, K-뷰티 서바이벌의 또 다른 레전드가 될 것이라는 기대를 모으고 있다.

다시 한번 메이크업 서바이벌 신드롬을 불러일으킬 '저스트 메이크업' 시즌2는 27일 오후 5시 오직 쿠팡플레이에서 공개되며 쿠팡 회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com