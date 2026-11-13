[프로야구] SSG, 박재상 퓨처스 감독 선임…"선수들 성장할 수 있는 환경 만들겠다"

AI 핵심 요약beta
- SSG는 13일 박재상 육성군 총괄코치를 퓨처스 감독으로 선임했다
- SSG는 1군 전력화와 유망주 성장 중심으로 퓨처스 운영을 재편했다
- 박 감독은 데이터 기반 선수 맞춤형 육성 시스템 구축에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG는 13일 "박재상 육성군 총괄코치를 신임 퓨처스 감독으로 선임했다"고 밝혔다.
이날 SSG는 퓨처스팀의 운용 기조를 단순한 경기 결과 창출이 아닌, 1군 즉시 전력화와 핵심 유망주의 잠재력을 극대화하는 '성장 중심 패러다임'으로 재편한다. 이를 위해 구단이 지향하는 일관된 육성 철학을 현장에 안착시키고, 코치진 및 선수들과 정밀하게 소통·조율·지원할 적임자를 물색해 왔다.
이에 SSG는 올 시즌 1군과 퓨처스 간 육성 방향성을 일치하는데 기여하고 데이터 기반 육성 체계의 기틀을 마련해 온 박재상 육성군 총괄코치를 신임 퓨처스 감독으로 낙점했다.
박재상 신임 퓨처스 감독은 경기 승패 중심의 리더십에서 벗어나, 파트별(투수·타격·수비·작전주루 등) 코치진의 권한과 책임을 존중하고 선수 개별 맞춤형 훈련에 전념할 수 있도록 돕는 '육성 관리자' 역할을 수행한다.
구단은 박 감독이 프랜차이즈 출신으로서 지닌 높은 구단 이해도와 풍부한 코칭스태프 경험을 바탕으로, 바이오메카닉스 및 스포츠사이언스 데이터와 연계한 '선수 주도형 육성 시스템'을 성공적으로 완성해 낼 것으로 기대하고 있다.
박 감독은 "선수 시절부터 뛰어온 친정팀에서 퓨처스 감독이라는 중책을 맡게 돼 책임감이 크다. 육성군 총괄코치를 맡으며 우리 유망주들이 가진 고민과 잠재력을 가까이서 지켜본 만큼 선수들이 성장할 수 있는 환경을 만들겠다. 무엇보다 우리 코치들이 전문성을 살려 선수들을 밀착 지도할 수 있도록 뒤에서 지원하겠다"고 소감을 밝혔다.
한편, SSG는 6위로 정규시즌 마무리 후 2027시즌을 착실하게 준비하고 있다.
willowdy@newspim.com