송혜교·공유 '천천히 강렬하게', 3주간 파트별 공개…12월 11일 첫선

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'가 오는 12월 11일부터 3주간 총 3개 파트로 나뉘어 공개된다.

'​천천히 강렬하게​'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리 그린 넷플릭스 시리즈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 천천히 강렬하게 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.11.13 moonddo00@newspim.com

파트별 공개 소식과 함께 공개된 티저 포스터는 '민자'(송혜교), '동구'(공유), '민희'(김설현), '석길여'(차승원)의 각오가 담긴 모습으로 시선을 사로잡는다. "내가 돈 냄새 기막히게 맡는 거 봤을 건데. 돈이 있다고, 여긴"​이라며 눈을 반짝이는 '민자'와 "우리처럼 거칠게 살아온 놈들이 무서울 게 뭐 있어?"라며 겁 없는 눈빛을 보이는 '동구'의 모습은 성공을 향해 거침없이 내달리는 이들의 운명에 호기심을 더한다.

이어, 앳된 모습으로 "내가 성공해야 네가 나를 안 버리지"라며 도발적인 말을 전하는 '민희'의 모습은 '민자'와 애증으로 얽힌 그의 서사가 어떤 방향으로 흘러갈지 궁금케 한다. 깔끔한 정장 차림으로 무대를 지휘하는 '석길여'의 프로페셔널한 모습과 상반된 "못 배운 내가 여기까지 왔을 땐 그냥 왔겠니?"라는 대사는 당대 최고의 스타 작곡가라는 화려한 수식어 뒤 숨겨진 그의 진짜 삶은 무엇인지 호기심을 자극한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 천천히 강렬하게 예고. [사진=넷플릭스] 2026.11.13 moonddo00@newspim.com

리드미컬한 음악으로 단번에 이목을 사로잡는 티저 예고편은 빛나는 성공을 꿈꾸는 인물들의 모습을 생동감 넘치게 담아냈다. 어린 시절부터 수많은 역경과 고난을 함께 헤쳐 온 '민자'와 '동구'는 서로를 의지하며 일을 하다, 노래에 소질이 있는 '민희'를 만나 음반 산업에 뛰어들게 된다. 새로운 도전에 나선 이들이 연이어 닥치는 험난한 상황에도 굴하지 않고 거침없이 나아가는 모습은, 밟혀도 다시 일어나는 잡초처럼 강인한 인물들의 성공을 응원하게 만든다.

이어, "무모한 시작. 무수한 도전. 딴따라, 그 강렬한 여정" 카피와 함께 화려한 무대에 한 번이라도 오르기 위해 고군분투하는 '민자', '동구', '민희', '석길여'의 모습은 각자의 방식으로 꿈과 성공을 향해 내달리는 이들이 만들어갈 가슴 뜨거운 이야기에 대한 기대를 높인다.

또 하나의 인생 드라마를 그려낼 노희경 작가와 이윤정 감독의 만남, 빛나는 성공을 꿈꾸며 나아가는 이들의 성장 스토리, 믿고 보는 배우들의 강렬한 열연 앙상블로 기대를 모으는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'는 12월 11일 오직 넷플릭스에서 공개된다.

moonddo00@newspim.com