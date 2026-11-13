나우즈, 수능 당일 한강공원서 응원 버스킹…수험생들 특별한 추억 선물

AI 핵심 요약beta
- 나우즈는 19일 여의도 한강공원에서 수험생 응원 버스킹을 개최한다
- 수험생과 일반 관람객 누구나 공연을 관람할 수 있다
- 수험표 소지 관람객에게 선물을 선착순 증정할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 나우즈가 2027학년도 대학수학능력시험 당일 한강공원에서 수험생들을 위한 특별한 버스킹을 펼친다.
소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 12일 나우즈 공식 SNS에 수험생 응원 버스킹 개최 포스터를 깜짝 게재했다.
나우즈는 2027학년도 대학수학능력시험 당일인 오는 19일 오후 6시 30분 여의도 한강공원 원효대교 남단 인근에서 수험생 응원 버스킹을 펼친다. 수능 수험생뿐만 아니라 누구나 관람 가능하며, 2027학년도 수능 수험표 또는 수험생임을 확인할 수 있는 물품을 지참한 관람객에게는 선착순으로 선물을 증정할 예정이다. 자세한 내용은 나우즈 공식 SNS에서 확인할 수 있다.
2024년 데뷔 후 매년 수험생들을 위해 카페 이벤트를 선보인 나우즈가 올해는 한강공원을 찾아 학생들에게 응원의 메시지와 특별한 추억을 선사할 예정이다.
지난 8월 디지털 싱글 '아킬레스(Achilles)'를 발매한 나우즈는 자신들만의 자연스러운 매력이 돋보이는 '제로 섹시'를 내세워 주목받았다. 다양한 온·오프라인 콘텐츠를 비롯해 '2026 TME 라이브 인터내셔널 뮤직 어워즈', '2026 케이 월드 드림 어워즈' 등 국내외 시상식을 오가며 존재감을 각인시켰다. 최근에는 멤버 윤과 진혁이 MBC M, MBC every1 '쇼챔피언'에서 스페셜 MC로 활약했다.
나우즈는 수능 응원 버스킹에 앞서 14일 첫 중국 청두 팬미팅을 개최한다
moonddo00@newspim.com