'오리샤의 후예: 피와 뼈의 아이들', 2027년 1월 국내 개봉

AI 핵심 요약beta
- 판타지 영화 ‘오리샤의 후예’가 13일 2027년 1월 국내 개봉을 알렸다
- 영화는 마법을 되찾으려는 제일리의 오리샤 왕국 여정을 그린다
- 동명 베스트셀러 원작으로 1차 포스터와 2차 예고편이 공개됐다
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마법 빼앗긴 왕국 오리샤 배경,1차 포스터·2차 예고편 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 판타지 영화 '오리샤의 후예: 피와 뼈의 아이들'이 2027년 1월 국내 극장에서 개봉한다.
13일 '오리샤의 후예: 피와 뼈의 아이들'은 마법이 봉인된 왕국 오리샤에서 주인공 제일리가 빼앗긴 마법을 되찾기 위해 여정을 떠나는 이야기를 그린 작품이다. 개봉 소식과 함께 1차 포스터와 2차 예고편도 공개됐다.
영화는 휴고상과 네뷸러상을 수상한 작가 토미 아데예미의 동명 소설을 원작으로 한다. 원작은 뉴욕타임스 베스트셀러 1위에 올랐으며 타임지가 선정한 '역대 최고의 판타지 도서 100선'에도 포함됐다.
연출은 '더 우먼 킹', '올드 가드' 등을 연출한 지나 프린스바이스우드 감독이 맡았다. 요루바 신화를 바탕으로 한 오리샤의 세계와 마법을 둘러싼 갈등을 영화로 옮겼다.
공개된 1차 포스터에는 황금빛 노을 아래 펼쳐진 오리샤 왕국과 거대한 성채를 바라보는 제일리의 모습이 담겼다.
2차 예고편에는 마법을 금지하려는 사란 왕과 이에 맞서는 제일리 일행의 대립이 등장한다. 사란 왕 역은 치웨텔 에지오포가, 왕의 딸 아마리 역은 아만들라 스텐버그가 맡았다.
예고편에서는 아마리가 아버지로 인해 친구를 잃었다고 밝히는 장면과 제일리를 중심으로 인물들이 힘을 합쳐 왕국에 맞서는 과정 등이 공개됐다.
taeyi427@newspim.com