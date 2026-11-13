서울연극센터, 예술가들의 발자취 돌아보는 '리플레이(Re;Play)' 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 서울문화재단(대표이사 송형종)이 운영하는 서울연극센터는 오는 24일부터 26일까지 3일간 한국 연극의 시간을 되돌아보는 2026년 '리플레이(Re;Play)'를 개최한다.

'리플레이(Re;Play)'는 한국 연극사에 의미 있는 발자취를 남긴 작품을 무대 위로 다시 불러내고, 이를 직접 만들고 연기한 예술가들의 이야기를 통해 당시의 창작 현장과 공연 문화를 되짚는 프로그램이다.

2024년에는 중장년 배우 38명의 연극 인생을 조명한 프로그램을 진행했고, 지난해에는 한국을 대표하는 극작가 이강백·김수미·장우재·윤영선 4인의 작품 세계를 중견 배우 20명의 희곡 낭독과 대담의 시간을 가졌다. 올해는 배우나 극작가 등 예술가 개인에 초점을 맞췄던 방식에서 한 걸음 나아가, '작품'을 중심에 두고 시대와 공간, 창작자와 관객의 기억을 연결하는 방식으로 새롭게 꾸렸다.

2025년 행사 사진(윤영선전) [사진=서울문화재단]

올해는 ▲'늙은 소년들의 왕국' ▲'여행을 떠나요' ▲'늙은 부부 이야기' ▲'빨간 피터의 고백'까지 총 4개 작품을 사흘간 만나볼 수 있다. 프로그램은 각 작품의 명장면을 다시 만나보는 '실연', 작품에 대한 창작자들의 이야기를 듣는 '기억', 그리고 지난 작품을 오늘날의 시선으로 바라보는 '대화'까지 3부로 구성된다. ▲1부 'RE:SCENE-오늘, 작품을 다시 만나다'에서는 전막 재공연 대신 작품의 핵심 장면을 20~30분 분량으로 재구성해 선보인다.

▲2부 'RE:TALK-이렇게, 우리는 작품을 만들었다'에서는 공연에 참여한 예술가들이 작품의 탄생 배경과 창작 과정, 당시 공연장의 분위기, 동료 예술인과의 추억 등 공식적인 기록에는 미처 담기지 못한 숨은 이야기를 들려준다. ▲3부 'RE:VIEW-다시, 바라보다'에서는 작품을 두고 현재 활동 중인 청년 예술가들과 함께 이야기를 나누며 시대가 변화하면서 달라진 창작 방식과 환경, 그리고 그럼에도 작품이 지금 우리에게 남긴 의미를 관객과 함께 살펴보는 시간을 갖는다.

첫날 11월 24일 오후 6시에는 극단 아리랑의 '늙은 소년들의 왕국'(2014)과 '여행을 떠나요'(2001)가 관객과 만난다. 김수진 연출과 고동업 배우를 중심으로 두 작품의 주요 장면을 발췌하는 방식으로 재구성하고, 작품이 탄생한 시대적 배경과 창작 과정을 살펴보며 극단 아리랑이 쌓아온 작품 세계를 관객과 함께 돌아본다.

25일 오후 6시에는 20여 년간 여러 배우를 거치며 사랑받아 온 '늙은 부부 이야기'(2003)가 무대에 오른다. 프로그램에는 위성신 연출과 성병숙 배우가 참여해 노년의 사랑과 삶을 따뜻하고 유쾌하게 그려낸 작품의 주요 장면을 다시 선보인다. 이어 창작 배경과 장기 공연에 얽힌 기억을 관객과 나누며, 한 편의 연극이 긴 세월 관객 곁에 머물 수 있었던 힘을 짚어본다.

2025년 행사 사진(김수미전) [사진=서울문화재단]

26일 오후 6시에는 '빨간 피터의 고백'(1977)을 만날 수 있다. 프란츠 카프카 원작의 1인극으로 잘 알려진 이 작품은 오랜 시간 직접 연출과 출연을 맡아왔던 주호성 배우가 참여해 주요 장면을 관객들에게 선보인다. 이어서 김건표 교수가 사회를 맡아 주호성의 연기 인생과 작품에 관한 이야기를 나누고, 이 작품이 시대마다 새로운 해석을 더해 온 여정을 조명한다.

서울문화재단 송형종 대표이사는 "'리플레이(Re;Play)'는 한 시대의 무대를 단순히 재현하는 데 그치지 않고, 작품을 직접 만들었던 예술가들의 기억과 동시대의 시선을 하나로 잇는 자리"라며, "대학로와 한국 연극의 역사를 함께 써 온 작품과 예술가의 이야기가 새로운 세대의 관객과 창작자에게 전해지는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

'리플레이(Re;Play)'의 모든 프로그램은 무료로 운영된다. 회차별 사전 예매는 오는 16일부터 서울문화재단 누리집 공지사항을 참고하여 온라인 신청이 가능하며, 행사 당일 현장에서도 신청할 수 있다.

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