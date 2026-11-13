취향이 문화가 되는 '요즘 청년', 대구서 '청년문화포럼' 3회 차 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 11월 14일 오후 2시 대구 펙스코 패션디자인개발지원센터(대구 북구)에서 '2026 청년문화포럼' 3회 차 행사를 개최한다.

올해 '청년문화포럼'에서는 '요즘 청년, 요즘 문화'를 주제로 청년이 문화의 소비자를 넘어 문화를 직접 만드는 주체로서 성장하는 여정을 3회(6월 대전, 9월 서울, 11월 대구)에 걸쳐 그려나가고 있다. 대구 행사가 올해 마지막 행사인 만큼 이번 행사에서는 그동안 나눈 청년들의 생각과 목소리를 바탕으로 기존 논의에서 더 나아가 청년이 주체가 되어 만들어갈 문화의 방향을 함께 모색한다.

최휘영 장관이 청년 예술인을 만나 간담회를 하고 있다. [사진= 문체부]

◆취향을 주제로 한 강연과 문화·취향, 미래 사회·진로, 네트워크·커뮤니티, 예술·생태계, 체육·피트니스 등, 5개 분야 소그룹 토론 진행

3회 차 행사는 '49길에서 시작된 자유로운 청춘의 음악'을 들려주는 대구 지역 청년 3인조 밴드 '루트(Route)49'의 공연으로 문을 연다. 이어 의사이자 '중증외상센터'의 원작자로 유명한 이낙준 작가가 '취향의 시대: 내가 좋아하는 것이 경쟁력이 되려면'을 주제로 강연한다. 이 작가는 의사로 일하며 웹소설을 창작해 온 자신의 경험을 바탕으로 좋아하는 일을 자신만의 강점으로 발전시킨 이야기를 청년들과 나눈다.

이후에는 문화·취향, 미래 사회·진로, 네트워크·커뮤니티, 예술·생태계, 체육·피트니스 등 5개 분야별 원탁회의(라운드 테이블)를 진행한다. 참가자들은 각자의 관심사와 고민, 문화 활동 경험을 나누고 분야별 논의 내용을 정리해 공유한다. 서로 다른 경험을 통해 청년들이 공감하는 관심사와 과제를 살펴보고, 청년 문화의 현재와 앞으로 필요한 변화를 함께 모색할 계획이다.

30일 서울 국립현대미술관에서 열린 문화예술정착자문위원회 문학 분과 회의에 참석한 이낙준 작가. [사진=문체부]

◆'메시지 월', 거북이 열쇠고리 만들기 등 부대 프로그램 운영

행사장에서는 청년들이 생각과 취향을 나누고 직접 체험할 수 있는 부대 프로그램도 운영한다. '메시지 월'에는 '나만의 취향을 경쟁력으로 만드는 방법'을 적어 붙이고, 다른 참가자들의 생각을 함께 살펴볼 수 있다. 문화 행운 거북이와 문구를 골라 나만의 열쇠고리(키링)도 만들고 '요즘 청년, 요즘 문화'를 주제로 운영하는 사진 부스에서 행사 참여 순간을 기록할 수 있다.

문체부 명수현 문화정책관은 "청년들이 이번 행사를 통해 각자의 경험과 생각을 나누고, 자신만의 미래를 모색하고 새로운 가능성을 발견하길 바란다. 문체부는 앞으로도 청년들의 목소리에 귀 기울이고, 청년들과 꾸준히 소통해 필요한 정책적 기반을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com