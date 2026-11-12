NCT 위시 '아이 스파이', 써클차트 10월 월간 차트서 1위

AI 핵심 요약beta
- NCT 위시는 12일 네 번째 미니앨범으로 10월 월간 차트 1위를 차지했다
- 이번 앨범은 발매 하루 만에 4연속 밀리언셀러에 등극했다
- NCT 위시는 콘서트 2회 공연을 선예매로 전석 매진시켰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 NCT 위시가 네 번째 미니앨범으로 월간 차트까지 장악했다.
지난달 12일 발표된 NCT 위시 네 번째 미니앨범 '아이 스파이(I SPY)'는 발매주에 써클 주간 차트 2관왕(앨범 및 리테일 앨범 차트)을 기록한데 이어, 12일 발표된 10월 월간 차트에서도 앨범 차트 1위에 올랐다.
이로써 NCT 위시는 이번 앨범으로 발매 단 하루 만에 '4연속 밀리언셀러'에 등극한 것은 물론, 국내 주요 음반 차트에서 일간부터 주간, 월간까지 정상을 휩쓸었다.
또한 10월 31일 기준 써클차트 누적 판매량 164만 9000장을 돌파하는 등 거침없는 흥행 질주를 펼치고 있다.
NCT 위시는 오는 2027년 1월 15~16일 서울 고척스카이돔에서 개최하는 단독 콘서트의 2회 공연을 모두 선예매만으로 전석 매진시켰다.
이에 추가 좌석까지 개방해 막강한 티켓 파워를 입증, 음반에 이어 공연까지 2027년에도 계속될 '확신의 대세' 행보에 기대감을 높였다.
NCT 위시는 오는 15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 '2026 멜론 뮤직 어워드'에 참석한다.
alice09@newspim.com