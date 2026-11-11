국제우편물로 필로폰 밀반입 외국인 검거…공소청 송치

AI 핵심 요약beta
- 인천공항세관은 11일 액상 필로폰을 밀반입한 외국인을 송치했다
- 튀르키예 국적 40대 남성은 필로폰 17㎏을 캔에 숨겨 들여오려 했다
- 해당 마약은 56만명 투약분으로 시가 42억5천여만원 상당으로 파악됐다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =56만명이 동시에 투약할 수 있는 액상 필로폰을 국제 우편물로 국내에 밀반입하려 한 40대 외국인 남성이 세관 당국에 붙잡혔다.
관세청 인천공항세관은 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 튀르키예 국적의 A(41)씨를 구속 상태로 인천지방공소청에 구속 송치했다고 11일 밝혔다.
A씨는 지난 9월 17㎏ 상당의 액상 필로폰을 코코넛워터 완제품(캔) 34개에 숨겨 중국발 국제우편물로 밀수입하려 한 혐의를 받고 있다.
적발된 마약은 56만명이 동시에 투약할 수 있는 분량이며 시가로 42억5천여만원에 달하는 것으로 파악됐다.
앞서 중국 세관 당국은 부산행 국제 특급우편물 2건에서 마약을 적발한 뒤 관련자를 추적하기 위해 인천공항세관과 '통제배달(수취인과 유통 조직을 추적하는 수사 기법)'에 나섰다.
마약 밀매 조직은 부산 중구와 연제구에 있는 원룸 2곳을 수취 장소로 이용하면서 단속을 피하려고 퀵서비스로 물품을 여러 차례 옮겼다.
인천공항세관은 중대범죄수사청과 공조 수사를 통해 우편물을 수거하던 A씨를 현장에서 긴급 체포했으며 거주지를 압수수색 했다.
인천공항세관 관계자는 "한중 양국 세관 당국의 협력과 중수청 공조 수사로 피의자를 검거했다"며 "공범을 추가로 수사할 방침"이라고 말했다.
hjk01@newspim.com