AI 유니콘 6곳서 20곳으로...정부, 사업화·공공구매 지원

매년 50개사 발굴...상위 20% 집중 지원

정부 첫 실증·구매, 내년 80여개사로 확대

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 올해 6곳인 국내 인공지능(AI) 유니콘을 2030년까지 20곳으로 늘리는 것을 목표로 유망 스타트업 지원에 나선다. 투자 유치와 매출 등 단계별 목표를 달성한 기업을 후속 사업에 자동으로 연계하고, 정부와 공공기관의 실증·구매를 통해 초기 판로를 열어줄 계획이다.

중소벤처기업부는 11일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 딥테크 기술포럼 '딥 다이브 인투 2026'에서 국가인공지능전략위원회와 공동으로 마련한 'AI 스타트업 비욘드 유니콘 육성 전략'을 발표했다. 유니콘은 기업가치 1조원을 넘긴 이력이 있는 비상장 기업을 뜻한다. 정부는 2030년까지 AI 데카콘 1곳도 육성한다는 목표다.

중기부는 정부 연구개발(R&D) 사업에서 성과를 낸 기업과 대학·출연연, 대기업 등이 추천한 기업을 대상으로 매년 50개사의 후보군을 꾸린다. 이 가운데 투자 유치와 고용 등에서 상위 20%에 든 기업을 선별해 집중 지원한다.

[제공=중소벤처기업부] 2026.11.11 jongwon3454@newspim.com

선정 기업이 민간투자 유치, 매출, 기술거래 등 단계별 성과 목표를 달성하면 다음 지원사업으로 바로 넘어갈 수 있다. 중기부는 최종 단계까지 연계된 기업에 R&D와 사업화 자금을 100억원 이상 지원할 계획이다. 모태펀드가 투자한 유망 기업에는 국민성장펀드의 후속 투자도 연결한다.

정부와 공공기관이 스타트업 기술을 현장에서 검증하고 구매로 연결하는 '정부 첫 실증·구매' 사업은 올해 로봇·스마트시티 분야 40개사에서 내년 AI 분야를 포함해 80여개사로 확대한다. 조달청은 AI 모델의 적합성 등을 따로 평가하는 심사 기준을 도입해 AI 제품의 공공조달 진입을 지원한다.

해외에서는 중기부와 조달청이 현지 수요기관을 발굴해 국내 스타트업의 제품과 서비스를 실증할 기회를 마련한다. 국가별로 해외 기업·공공기관과 국내 스타트업을 연결해 기술거래를 지원하고, 국내외 AI 인재를 스타트업에 매칭하는 사업도 추진한다. 후보 발굴과 단계별 지원 체계 구축 등 주요 과제는 내년 1분기부터 추진할 예정이다.

전략 발표에 이어 이소영 중기부 장관은 미국 휴먼앤드(human&), 일본 사카나 AI, 국내 뤼튼테크놀로지스 등 글로벌 AI 유니콘 관계자들과 스타트업의 성장 전략을 논의했다. 포럼은 12일까지 열리며 피지컬 AI와 에이전트 AI 등을 주제로 36개 프로그램이 진행된다.

이 장관은 "AI 스타트업이 글로벌 유니콘으로 성장하기 위해서는 기술개발뿐 아니라 기술실증을 통한 사업화, 투자와 시장 확보, 해외 진출까지 종합적인 지원이 필요하다"며 "이번 전략을 통해 대한민국에서도 글로벌 AI 유니콘을 넘어 데카콘으로 성장하는 기업들이 나올 수 있도록 집중 지원하겠다"고 밝혔다.

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