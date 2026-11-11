두산에너빌리티, 동반성장지수 3년 연속 최우수…'명예기업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 11일 동반성장지수 최우수 등급을 획득했다
- 두산에너빌리티는 3년 연속 최우수 명예기업에 선정됐다
- 890억원 동반성장펀드와 협력사 지원 프로그램을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 동반성장지수 평가에서 3년 연속 최우수 등급을 획득하며 '최우수 명예기업'에 선정됐다.
두산에너빌리티는 동반성장위원회가 발표한 '2026년 동반성장지수 평가'에서 최우수 등급을 받았다고 11일 밝혔다. 이번 평가는 2025년 실적을 기준으로 진행됐다.
동반성장지수는 대기업과 중소기업 간 공정한 거래관계와 상생협력 수준을 평가하는 제도다. 동반성장위원회의 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래 협약 이행평가를 합산해 최우수부터 매우미흡까지 5개 등급으로 구분한다.
올해 평가에는 총 231개 기업이 참여했으며 두산에너빌리티를 포함한 43개 기업이 최우수 등급을 획득했다.
두산에너빌리티는 협력사 금융지원과 소통 확대 등 상생협력 활동에서 성과를 인정받았다. 현재 890억원 규모의 동반성장펀드를 운영하며 1·2차 협력사에 저금리 대출을 지원하고 있다.
또 매년 '파트너스 데이'를 개최해 협력사와 소통하고, 원전·소형모듈원자로(SMR)·가스터빈 등 주요 수출 프로젝트에 참여하는 협력사를 대상으로 환경·사회·지배구조(ESG) 교육과 공급망 컨설팅을 제공하고 있다.
앞으로는 협력사의 탄소국경조정제도(CBAM) 대응 역량을 높이고 오픈이노베이션 사업 지원과 성과공유제 활성화 등 상생협력 프로그램을 확대할 계획이다.
김동철 두산에너빌리티 관리부문장은 "협력사와의 두터운 신뢰를 바탕으로 함께 노력해 온 결과"라며 "급변하는 글로벌 통상 환경 속에서 협력사의 기술 경쟁력 강화와 ESG 역량 향상을 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com