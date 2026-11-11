두산에너빌리티, 동반성장지수 3년 연속 최우수…'명예기업' 선정

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 동반성장지수 평가에서 3년 연속 최우수 등급을 획득하며 '최우수 명예기업'에 선정됐다.

지난 5월 두산에너빌리티 창원 본사에서 진행된 '2026년 두산에너빌리티 파트너스 데이'에서 참석자들이 기념 촬영하고 있다. [사진=두산에너빌리티]

두산에너빌리티는 동반성장위원회가 발표한 '2026년 동반성장지수 평가'에서 최우수 등급을 받았다고 11일 밝혔다. 이번 평가는 2025년 실적을 기준으로 진행됐다.

동반성장지수는 대기업과 중소기업 간 공정한 거래관계와 상생협력 수준을 평가하는 제도다. 동반성장위원회의 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래 협약 이행평가를 합산해 최우수부터 매우미흡까지 5개 등급으로 구분한다.

올해 평가에는 총 231개 기업이 참여했으며 두산에너빌리티를 포함한 43개 기업이 최우수 등급을 획득했다.

두산에너빌리티는 협력사 금융지원과 소통 확대 등 상생협력 활동에서 성과를 인정받았다. 현재 890억원 규모의 동반성장펀드를 운영하며 1·2차 협력사에 저금리 대출을 지원하고 있다.

또 매년 '파트너스 데이'를 개최해 협력사와 소통하고, 원전·소형모듈원자로(SMR)·가스터빈 등 주요 수출 프로젝트에 참여하는 협력사를 대상으로 환경·사회·지배구조(ESG) 교육과 공급망 컨설팅을 제공하고 있다.

앞으로는 협력사의 탄소국경조정제도(CBAM) 대응 역량을 높이고 오픈이노베이션 사업 지원과 성과공유제 활성화 등 상생협력 프로그램을 확대할 계획이다.

김동철 두산에너빌리티 관리부문장은 "협력사와의 두터운 신뢰를 바탕으로 함께 노력해 온 결과"라며 "급변하는 글로벌 통상 환경 속에서 협력사의 기술 경쟁력 강화와 ESG 역량 향상을 지원하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com