SK하이닉스, 용인 팹 가동 앞두고 생산직 채용…학력 제한 폐지

이천·용인·청주 근무할 신입 모집…17일까지 접수

반도체 호황에 성과급 기대감 확대…채용 경쟁 치열할 듯

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 내년 2월 용인 반도체 클러스터 첫 공장 가동을 앞두고 생산직 신규 채용에 나섰다. 기존 고졸·전문대졸로 제한했던 학력 요건을 없애 지원 대상을 넓힌 가운데, 반도체 호황에 따른 대규모 성과급 기대감까지 더해지면서 치열한 채용 경쟁이 예상된다.

11일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 채용 홈페이지에 '11월 탤런트 하이웨이 메인트 및 오퍼레이터' 모집 공고를 게시했다. 지원서 접수는 오는 17일 오후 3시까지다. 채용 규모는 공개되지 않았으며, 최종 합격자는 내년 2월부터 경기 이천·용인과 충북 청주 사업장에서 근무하게 된다.

용인 반도체 클러스터 조감도 [사진=SK하이닉스]

모집 분야는 반도체 제조 장비의 점검과 유지보수, 생산라인 운영 등을 담당하는 메인트(Maintenance)와 생산공정 운영 및 품질 검사를 수행하는 오퍼레이터(Operator)다. 지원자는 서류전형과 SK종합역량검사(SKCT), 면접, 건강검진 등을 거쳐 선발된다.

이번 채용은 SK하이닉스의 생산능력 확대와 맞물려 있다. 회사는 내년 2월 용인 반도체 클러스터 1기 팹(Y1)의 첫 클린룸을 열고 단계적으로 생산시설을 확대할 계획이다. 청주에서도 M15X 생산능력 확대와 M17 신규 공장 건설을 추진하고 있어 향후 생산인력 수요가 늘어날 것으로 예상된다.

지원 자격도 확대됐다. SK하이닉스는 지난 6월 기존 고등학교·전문대학 졸업자로 한정했던 전임직 채용의 학력 제한을 폐지했다. 이에 따라 4년제 대학 졸업자도 지원할 수 있다. 다만 4조 3교대 근무와 방진복 착용이 가능해야 한다.

반도체 업황 호조에 따른 성과급 기대감도 채용 열기를 높이는 요인이다. SK하이닉스는 노사 합의에 따라 영업이익의 10%를 초과이익분배금(PS) 재원으로 활용하고 있다. 일부 시장 전망에서는 올해 영업이익이 284조원에 달할 가능성도 거론된다. 이를 전체 임직원 약 3만5000명으로 단순 나누면 1인당 약 8억원에 해당하지만, 실제 지급액은 실적과 개인별 지급 기준 등에 따라 달라진다.

SK하이닉스는 올해 채용 브랜드를 '월간 하이웨이'로 개편하고 사무직뿐 아니라 생산직까지 수시 채용 체제를 확대했다. 반도체 생산시설 확충에 맞춰 필요한 인력을 적기에 확보한다는 방침이다.

mkyo@newspim.com