네이버, 동반성장지수 10년 연속 최우수 등급

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 11일 동반성장지수 10년 연속 최우수 등급을 받았다
- 네이버는 협력사에 대금 지급과 금리 지원, 경영 컨설팅을 제공했다
- 네이버는 중소상공인 대상 AI 교육과 사업 지원 프로그램을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중소상공인 대상 AI 교육·컨설팅 지원 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버가 2025년도 동반성장지수 평가에서 10년 연속 최우수 등급을 받았다고 11일 밝혔다. 인터넷 플랫폼 업계에서 10년 연속 최우수 등급을 받은 기업은 네이버가 유일하다.
동반성장지수는 동반성장위원회의 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래협약 이행평가를 바탕으로 대기업과 중소기업 간 협력 수준을 평가하는 지표다.
네이버는 협력사에 휴일을 포함해 평균 7일 이내 거래대금을 지급하고 있다. 동반성장펀드를 통한 대출 금리 지원과 경영 컨설팅도 제공한다. 올해는 협력사 대상 인공지능(AI) 활용 교육을 신설하고, 개인정보보호 컨설팅을 현장 방문 방식으로 확대했다.
중소상공인(SME) 지원도 진행하고 있다. 네이버는 지난해 기존 '프로젝트 꽃'을 '네이버 임팩트'로 확대하고, 사업자 대상 교육과 컨설팅 프로그램을 운영하고 있다.
지난해 스마트스토어·브랜드스토어 사업자 300개사를 대상으로 진행한 'ADVoost 쇼핑 × AI RIDE' 캠페인에서는 참여 사업자들의 거래액과 구매 전환 수가 각각 66%, 165% 증가했다고 회사 측은 설명했다.
채선주 네이버 대외·ESG정책 대표는 "앞으로도 AI 교육과 인공지능 전환(AX) 컨설팅, 파트너사 전용 채용관 운영 등 협력사와 중소상공인 대상 지원을 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com