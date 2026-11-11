국민의힘 윤리위원 '조작 징계' 폭로…한동훈·진종오 "정치적 숙청 실체 드러나"

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황경성 윤리위원 "한동훈·진종오 징계 조작 증거 확보"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 현직 국민의힘 중앙윤리위원이 11일 당 지도부의 사퇴 요구에 반발하며 한동훈 무소속 의원과 진종오 국민의힘 의원에 대한 징계 과정에서 이른바 '조작 징계'가 이뤄졌다고 주장했다.

황경성 국민의힘 윤리위원은 이날 입장문을 통해 "지난 10월 27일 국민의힘 당무감사실이 '지도부의 뜻'이라며 저에게 사직서를 보내와 날인하라고 요구했다"고 밝혔다.

한동훈 무소속 의원 [사진 = 뉴스핌DB]

◆황경성 윤리위원 "장동혁이 전원 사퇴 요구...한동훈·진종오 조작 전모 증거자료 확보"

황 윤리위원은 "윤리위원 사직을 요구할 지도부는 당대표 밖에 없다"며 "장동혁 대표가 윤리위원 전원 사퇴를 요구한 것"이라고 주장했다.

그는 "지난 7월 8일 장 대표와의 독대 점심에서 교감한 윤민우 윤리위원장은 즉시 징계 정국을 조성해 조작·숙청 정치를 하려고 했다"며 "그러나 내부 위원들이 독단적으로 진행하려는 윤 위원장의 운영 방식에 반발해 회의에 불참하고 사퇴하자 정경욱 위원이 보강됐고, 22일 당대표를 지속적·반복적·조직적으로 비판하면 징계하겠다는 충성 메시지를 냈다"고 주장했다.

이어 "장 대표는 6·3 지방선거 패배 책임과 사퇴론을 잠재우기 위해 부정선거 올공행과 함께 하반기 징계 정국을 조성했다"며 "내전 갈등 구도 속에서 징계가 지연되자 윤리위가 독립기구라서 독자적인 행보 하는 것을 당대표도 어찌할 수 없다는 핑계를 댔다"고 했다.

그는 "이제 와서 윤리위를 교체하려는 것은 윤리위 징계를 통해 당대표 체제 유지에 성공하자 조작 징계의 전모가 드러날까 두려워 말썽 소지를 없애려는 토사구팽"이라고 주장했다.

그러면서 "저는 최근에서야 한동훈 의원 제명부터 8월 진종오 의원까지 진행된 윤리위의 조작징계 전모를 소상히 알고 증거자료까지 확보하게 됐다"며 "이제라도 오염된 조작 징계의 실체를 밝혀 잘못된 징계를 바로잡고 억울한 피해자가 없도록 앞장서겠다"고 강조했다.

진종오 국민의힘 의원[사진=뉴스핌DB]

◆한동훈 "정치적 숙청 실체 드러나"...진종오 "잘못된 징계 바로잡고 사과하라"

이 같은 폭로에 한동훈 의원은 페이스북에 "저를 제명한 윤리위원 본인이 저를 조작 징계했다고 양심선언하고, 저에게 공개사과했다"며 "윤리위를 동원한 한동훈 제명이 특정인의 정치적 이익을 위한 정치적 숙청이었다는 실체가 드러났다"는 입장을 밝혔다.

진종오 의원은 국회에서 긴급 기자회견을 열고 장 대표의 사퇴를 촉구했다.

진 의원은 "장 대표가 그토록 내세운 '윤리위의 독립성'을 내부 당사자가 정면으로 부정했다"며 "장 대표는 윤리위원장 해임 요구에는 '독립기구라 관여할 수 없다'고 발을 빼더니 이제는 지도부의 뜻이라며 위원 전원에게 사직서 제출을 요구하고 있다"고 지적했다.

이어 "당을 위해 대표직을 맡은 것인지, 대표직을 차지하고 지키려고 당과 동지를 이용한 것인지 묻지 않을 수 없다"라며 "당의 기강을 세운다며 대표를 향한 비판을 짓누르고 그 비겁한 권력 행사에 '윤리'라는 이름을 붙인 것"이라 비판했다.

그러면서 "장 대표는 의혹의 전모를 밝히고, 잘못된 징계가 확인되면 즉시 바로잡고 사과하라"며 "남에게 사직서를 요구하던 그 손으로 이제 자신의 사퇴서를 쓰라. 당보다 자신의 자리가 먼저라면 더는 이 당의 대표일 자격이 없다"고 강조했다.

한편 국민의힘 당무감사실은 이날 입장문을 통해 "당무감사위원회 임기 종료 시점과 맞물려 내년 1월 초 임기가 종료되는 중앙윤리위원회의 재구성 여부를 실무적으로 검토하는 과정에서 현 중앙윤리위원들에게 사퇴 의사가 있는지 확인했다"고 설명했다.

이어 "당무감사위원회는 향후 감사 일정 등을 고려해 지난주 먼저 출범했다"며 "중앙윤리위원회 재구성과 관련해서는 현재까지 결정된 바 없다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com