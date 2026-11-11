SK바이오사이언스, KCGS ESG 평가 5년 연속 'A'…환경 등급도 상향

평가기준 변화에도 통합 등급 유지

ESG 경영체계 고도화 노력 인정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스는 한국ESG기준원(KCGS)의 '2026년 ESG 평가'에서 통합 A등급을 받았다고 11일 밝혔다. 2022년 처음 A등급을 받은 이후 5년 연속이다. 환경 부문은 지난해 B+에서 올해 A로 한 단계 올랐다.

한국ESG기준원은 국내 주요 상장사의 환경·사회·지배구조 부문별 정책과 관리체계, 성과, 정보공개 수준을 종합 평가한다. SK바이오사이언스는 이사회 산하 ESG위원회에서 주요 정책과 전략을 심의하고, 전담 조직과 실무협의체를 통해 과제 이행과 성과를 관리하고 있다.

SK바이오사이언스 송도 본사 전경 [사진=SK바이오사이언스]

환경 부문에서는 자연 관련 재무정보공개협의체(TNFD) 기준을 활용해 사업 활동이 자연환경과 생물다양성에 미치는 영향을 분석하고 대응 전략을 마련했다. 송도 본사 사옥의 태양광 발전을 통한 재생에너지 사용 실적도 공개했다. 안동 생산시설 'L HOUSE'에서는 생산공정 개선과 에너지 절감을 추진하고 있다.

사회 부문에서는 임직원과 협력사를 대상으로 인권 관련 정책과 교육을 강화하고, 안전보건과 공급망 관리를 이어가고 있다. 지배구조 부문에서는 이사회와 산하 위원회의 독립성 및 전문성을 높이고 감사위원회 운영과 내부통제 체계를 정비했다.

SK바이오사이언스는 2022년부터 매년 ESG 보고서를 발간하고 있다. 독일 자회사 IDT 바이오로지카의 ESG 정보도 통합했으며, 글로벌 지속가능성 공시 기준을 반영한 평가 체계를 도입했다.

최재영 SK바이오사이언스 경영지원본부장은 "앞으로도 변화하는 글로벌 ESG 기준과 이해관계자의 요구에 적극 대응하고, 환경·사회·지배구조 전반의 관리 역량을 강화해 기업가치와 사회적 가치를 함께 제고해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com