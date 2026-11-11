조정식 의장, 與 종부세 '일괄' 14억 제안에 "합리적으로 조정할 것은 해야"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 11일 부동산 세제의 합리적 조정을 강조했다
- 1주택자 종부세 완화 논의에는 기계적 처리보다 섬세한 조율이 필요하다고 했다
- 부동산 시장의 주요 변수로 금리를 지목하며 종합 대응을 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 조정식 국회의장은 11일 부동산 시장 안정을 위한 세제 개편과 관련해 "기계적으로 처리하면 부작용이 날 수 있다"며 1주택자 종합부동산세(종부세) 등을 포함한 합리적인 조정의 필요성을 강조했다.
조 의장은 이날 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 부동산 정책 방향을 묻는 질의에 "국토교통위원회 등에서 논의할 사안이 너무 많아 이 자리에서 다 다룰 수는 없지만, 합리적으로 조정할 것은 조정해야 한다는 생각"이라고 밝혔다.
이어 "여당 내 고위당정 등에서도 거주·비거주 구분 없이 1주택자 기준 종부세 14억 원 완화 등의 이야기가 나오고 있다"며 "부동산 문제는 워낙 치열하고 사이클과 시간이 걸리는 문제인 만큼, 기계적으로 처리하기보다 섬세한 조율이 필요하다"고 역설했다.
특히 조 의장은 부동산 시장의 주요 변수로 '금리'를 지목했다.
그는 "투기의 개념을 어디까지 볼 것인가 등 여러 주장이 있지만, 무엇보다 부동산은 금리에 워낙 크게 영향을 받는다"며 "현재 금리가 약간 오르는 국면인 만큼 정책당국자들이 이를 종합적으로 보며 섬세하게 조율해야 한다"고 덧붙였다.
seo00@newspim.com