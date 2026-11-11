삼성전기, 동반성장지수 3년 연속 최우수…'명예기업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 삼성전기는 11일 동반성장지수 최우수 등급을 3년 연속 획득했다
- 협력사에 전문인력 파견과 교육을 제공하며 현장 개선을 지원했다
- 2027년까지 협력사 생태계 강화를 위해 약 2000억원을 지원한다
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2027년까지 약 2000억원 지원…AI 기술교육·상생펀드 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전기가 동반성장지수 평가에서 3년 연속 최우수 등급을 받으며 '최우수 명예기업'에 선정됐다. 협력사의 기술·품질 경쟁력을 높이기 위한 전문인력 지원과 현장 개선 활동을 이어온 성과다.
삼성전기는 11일 동반성장위원회가 발표한 '2026년도 동반성장지수' 평가에서 최우수 등급을 획득했다고 밝혔다. 동반성장지수는 대기업과 중소기업 간 상생협력 수준을 평가하는 지표로, 동반성장위원회의 종합평가와 공정거래위원회의 협약이행평가를 합산해 5개 등급으로 나뉜다.
삼성전기는 협력사에 개발·기술·품질 분야 전문인력을 파견하고 맞춤형 교육과 생산현장 개선을 지원하고 있다. 올해는 상생협력데이와 협력사 현장방문 소통포럼 등을 개최해 협력사와의 소통도 강화했다.
특히 지난해 동반성장위원회 및 협력사들과 '협력기업 생태계 강화 협약'을 체결하고 2025년부터 2027년까지 3년간 약 2000억원을 지원하기로 했다. 협력사의 경영 안정과 기술 경쟁력 강화를 위한 지원이다.
삼성전기는 앞으로도 상생펀드 운영과 특허 개방, 생산성·품질 향상, 안전환경 개선 등을 지원할 계획이다. 인공지능(AI)을 접목한 전문기술 맞춤형 교육도 확대해 협력사의 경쟁력 강화와 동반성장을 이어간다는 방침이다.
mkyo@newspim.com