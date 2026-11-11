삼현, 휴머노이드 액추에이터 국책과제 주관기관 선정

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준직구동·고역구동형 액추에이터 6종 개발, 국산화율 90% 목표



[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 모션컨트롤 전문기업 삼현은 산업통상자원부가 추진하는 '2026년 로봇산업기술개발사업'의 휴머노이드 관절 액추에이터 플랫폼 개발 과제 주관기관으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 과제는 '피지컬 인공지능(AI) 기반 차세대 AI 로봇용 핵심 구동·제어 풀스택 통합플랫폼 기술 개발' 사업의 일환으로 추진된다. 삼현은 '국산화율 90% 이상인 고밀도 토크, 고역구동성을 가지는 휴머노이드 관절 액추에이터 플랫폼 개발'을 주관한다.

액추에이터는 AI의 명령을 실제 움직임으로 구현해 로봇의 힘과 속도, 정밀도를 좌우하는 핵심 구동부품이다. 삼현은 이번 과제를 통해 준직구동(QDD) 방식 3종과 고역구동형 3종 등 총 6종의 휴머노이드 로봇 관절 액추에이터를 개발할 계획이다.

삼현 로고. [사진=삼현]

과제 수행기간은 오는 2029년 12월까지이며 총 연구개발비는 약 36억원이다. 회사는 국산화율 90% 이상을 목표로 성능 고도화와 규격·인터페이스 표준화를 함께 추진해 다양한 휴머노이드 플랫폼에 적용할 수 있는 기반을 마련할 방침이다.

삼현은 자동차 산업에서 축적한 모터·감속기·제어기 통합 설계와 양산 기술을 휴머노이드 로봇 분야로 확대하고 있다. 지난 7월 휴머노이드 로봇 관절 액추에이터 'AXLON™' 12종 라인업을 공개했으며 지난 9월에는 글로벌 휴머노이드 고객사의 북미향 초도 양산 수주를 확보했다.

이번 과제에서는 한국기계연구원, 세종대학교와 액추에이터 성능 시험 및 검증을 진행할 예정이다. 이를 바탕으로 제품군과 양산 기반을 확대하고 향후 스마트 액추에이터 파운드리 사업으로 영역을 넓힌다는 계획이다.

박기원 삼현 대표이사는 "이번 국책과제 선정은 삼현이 축적해 온 모션컨트롤 기술과 양산 역량을 바탕으로 휴머노이드 핵심 구동기술을 한 단계 고도화하는 계기가 될 것"이라며 "글로벌 수준의 액추에이터 기술을 확보하고 국내 휴머노이드 산업의 공급망 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com