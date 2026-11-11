LG유플러스, 동반성장지수 8년 연속 최우수 등급

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 11일 동반성장지수 평가에서 8년 연속 최우수 등급을 받았다.
- LG유플러스는 협력사에 금융·기술개발과 공정거래 지원을 이어가고 있다.
- 750억원 동반성장펀드와 300억원 직접 자금 지원을 운영하고 있다.
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거래대금 월 4회 현금 지급…기술개발 지원도
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스가 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서 8년 연속 최우수 등급을 받았다고 11일 밝혔다.
동반성장지수는 대기업과 중소기업 간 협력 수준을 평가하는 지표로, 최우수부터 매우 미흡까지 5개 등급으로 구분된다.
LG유플러스는 매년 130~150개 중소 협력사와 공정거래협약을 체결하고 금융·기술개발 등을 지원하고 있다. 협력사 거래대금은 월 4회 전액 현금으로 지급하며, 명절에는 납품대금을 조기 지급한다.
금융 지원을 위해 750억원 규모의 동반성장펀드를 조성하고 300억원 규모의 직접 자금 지원도 운영하고 있다. 협력사의 기술개발을 돕기 위해 네트워크 장비 시험시설과 사물인터넷(IoT) 인증센터를 제공하고, 기술자료 임치제도 등 기술 보호 프로그램도 지원한다.
이 밖에도 협력사의 노동·인권, 안전·보건, 환경 등 환경·사회·지배구조(ESG) 관리와 공정거래 관련 제도를 운영하고 있다. 2013년부터는 협력사 협의체인 '동반성장보드'를 통해 현장 의견을 수렴하고 있다.
최지호 LG유플러스 동반성장전략팀장은 "협력사의 현장 목소리를 경청하고 금융·기술·경영 지원을 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com