흩어진 공공·민간 데이터 연계 모색...'보유 현황·이용 수요'부터 살핀다

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11일 제4차 국가데이터 민관협의체 회의

국가데이터기본법 시행 대비...기관별 실태조사 검토

관리 대상 발굴에 이용자 의견 반영 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 국가데이터처가 국가 차원에서 관리할 데이터를 발굴할 때 이용자 수요를 반영하는 방안을 추진한다. 기업과 연구자 등이 어떤 데이터를 필요로 하는지 파악하고, 기관별 보유 현황도 살펴 여러 곳에 나뉘어 있는 데이터를 연계해 활용하겠다는 취지다.

국가데이터처는 11일 서울 서초구 엘타워에서 제4차 국가데이터 민관협의체 회의를 열고 국가데이터 보유·관리 현황 조사와 신규 관리 대상 발굴 방안을 논의했다.

11일 서울 서초구 엘타워에서 열린 '제4차 국가데이터 민관협의체'에서 참석자들이 주요 안건에 대해 논의하고 있다. [사진=국가데이터처] 2026.11.11 jongwon3454@newspim.com

이번 논의는 지난 5월 조승래 의원이 대표발의한 '국가데이터기본법안'에 따른 제도 시행에 대비하기 위한 것이다. 법안은 공공과 민간에 분산된 데이터 가운데 국가 차원에서 연계·활용할 필요가 있는 데이터를 국가데이터처장이 '국가데이터'로 지정할 수 있도록 했다.

이날 회의에서 다룬 현황조사는 어떤 기관이 데이터를 보유하고 있으며 이를 어떻게 수집하고 보관하는지 파악하는 데 초점을 맞췄다. 보유 현황과 함께 기관 간 데이터 연계와 활용을 확대하는 데 필요한 정책 지원도 살피는 방안이 논의됐다.

수요조사는 실제 이용자가 필요로 하는 데이터를 찾아 국가데이터 지정에 반영하는 데 목적이 있다. 국가데이터처는 이용자와 이해관계자의 의견을 받아 국가 차원에서 관리할 필요가 크고, 다른 데이터와 결합했을 때 활용 가치가 높아지는 데이터를 발굴할 계획이다.

법안에는 지정된 국가데이터를 관리·활용할 플랫폼을 구축하고 데이터를 안전하게 결합하거나 가공할 수 있도록 전문인력과 시설을 갖춘 기관을 이용센터로 지정하는 내용도 담겼다.

지난 2월 출범한 민관협의체에는 한국데이터산업진흥원과 한국개발연구원 등 공공기관, 네이버·카카오·신한카드 등 민간기업, 학계와 언론 관계자가 참여한다.

협의체는 현장 의견을 수렴해 제도 개선 사항을 발굴하고 데이터 활용 과제를 선정해 시범 추진하는 역할을 맡는다. 국가데이터처는 협의체를 계속 열어 현장 수요를 정책에 반영할 방침이다.

jongwon3454@newspim.com