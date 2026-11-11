대한항공, 국가고객만족도 대형항공 부문 4년 연속 1위

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고객 만족도 81점·인지품질 82점 기록

기내 서비스·공항 시설 개선 등 고객 편의 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 한국생산성본부가 주관하는 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 대형항공(FSC) 부문 4년 연속 1위를 차지했다고 11일 밝혔다.

국가고객만족도는 제품이나 서비스를 직접 이용한 고객을 대상으로 만족도를 측정해 기업의 고객만족 수준을 평가하는 지표다. 대한항공은 2023년부터 올해까지 4년 연속 대형항공 부문 1위에 올랐다. 인증식은 이날 오전 서울 중구 롯데호텔 서울에서 열렸다.

대한항공이 한국생산성본부가 주관하는 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 대형항공(FSC) 부문 4년 연속 1위에 올랐다. 11일 오전 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 인증식에서 최정호 대한항공 영업 총괄 부사장(가운데), 서영주 대한항공 고객서비스실장(우측 두 번째), 민경모 대한항공 커뮤니케이션실 부실장(우측 첫 번째) 등 대한항공 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다.[사진=대한항공]

올해 조사는 국내외 주요 대형항공사 이용객 1250명을 대상으로 진행됐다. 조사 대상은 최근 6개월간 해당 항공사를 2회 이상 이용한 경험이 있는 만 20~59세 고객이다.

대한항공은 이번 조사에서 고객 만족도 81점, 고객 인지품질 82점, 고객 기대수준 81점, 고객 인지가치 80점을 기록했다. 특히 고객 인지품질 점수는 전년 대비 상승했다.

대한항공은 기내식 메뉴 다양화와 식기·침구·편의용품 개선 등 기내 서비스 품질을 높이는 데 주력하고 있다. 스타링크 기반 기내 와이파이를 도입하고 인천국제공항과 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항 라운지를 새롭게 단장하는 등 고객 편의시설도 개선하고 있다.

또한 델타항공과 함께 수하물 자동연결 서비스 적용 노선을 확대해 환승 편의를 높이고 있다. 지난해에는 새로운 기업 가치 체계인 'KE Way'를 선포하고 신규 기업 이미지(CI)와 항공기 도장을 공개했다.

대한항공은 오는 12월 17일 통합 대한항공 출범을 앞두고 시스템 통합과 임직원 교육, 조직문화 융합 등을 추진하고 있다.

대한항공 관계자는 "NCSI 4년 연속 1위라는 성과를 거두게 돼 매우 기쁘고 영광스럽게 생각한다"며 "앞으로도 절대 안전 운항과 차별화된 서비스로 전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com