KT텔레캅, 독거노인·장애인 10만 가구에 AI 응급안전서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- KT텔레캅이 11일 전국 약 10만 가구에 AI 응급안전안심서비스를 시작했다
- 이번 사업은 5년간 769억원을 투입해 감지기와 응급호출기를 제공한다
- AI 케어콜과 관제센터·119 연계로 안부 확인과 응급상황 대응을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
화재·활동 감지하고 AI로 안부 확인…119 연계
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT그룹의 보안기업 KT텔레캅이 독거노인과 장애인 등 전국 약 10만 가구를 대상으로 인공지능(AI) 기반 응급안전안심서비스를 제공한다고 11일 밝혔다.
이번 서비스는 보건복지부의 '응급안전안심서비스 5차 사업'에 따른 것으로, 5년간 총 769억원이 투입된다. KT텔레캅은 지난 6월 사업을 수주한 뒤 9월까지 장비 구축과 전용 앱 개발, 시범운영을 마치고 이달부터 서비스를 시작했다.
대상 가구에는 화재·활동·출입 감지기와 응급호출기를 설치한다. AI 음성인식 기술을 활용한 'AI 케어콜'로 주기적으로 안부를 확인하고, 화재나 낙상 등 응급상황이 발생하면 KT텔레캅 관제센터와 119를 연계해 대응하는 방식이다.
현장 응급관리요원과 보호자는 전용 앱을 통해 대상자의 상태와 장비 작동 여부를 원격으로 확인할 수 있다. 폭염·한파 등 재난안전 알림과 두뇌게임·운동 등 인지 활동 콘텐츠도 제공한다.
KT텔레캅은 앞서 4차 사업에 이어 이번 5차 사업도 수주했으며, 서비스 대상 규모는 기존보다 8배 이상 늘었다. 이와 별도로 전국 51개 지방자치단체를 대상으로도 AI 응급안전안심서비스를 제공하고 있다.
서영수 KT텔레캅 사장은 "KT의 통신 인프라와 KT텔레캅의 관제 역량을 결합해 응급상황에 대응하고 돌봄 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com