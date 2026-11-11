드롱기, 서울카페쇼서 커피머신 체험 부스 운영

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이탈리아 프리미엄 가전 브랜드 드롱기(De'Longhi)가 11일부터 14일까지 서울 코엑스에서 열리는 '제25회 서울카페쇼'에 참가해 부스를 운영한다.

[이미지=드롱기]

드롱기는 이번 행사에서 바리스타와 함께하는 커피머신 체험, 원두 시음, 커피 전문가 프로그램 등 방문객을 위한 현장 콘텐츠를 선보인다. 소비자가 직접 머신을 조작하고 자신에게 어울리는 커피를 찾아볼 수 있도록 체험 중심으로 부스를 구성했다.

홈카페 문화 확산으로 원두의 산지, 품종, 로스팅 정도를 고려해 커피를 선택하는 소비자가 늘고 있다. 하지만 원두마다 다른 로스팅 상태에 맞춰 추출 조건을 설정하는 것은 일반 소비자에게 어려운 영역이다. 드롱기는 원두 선택부터 추출까지의 과정을 간편하게 경험할 수 있도록 이번 프로그램을 기획했다고 밝혔다.

부스에서는 1:1 맞춤형 커피 체험 프로그램 'My Coffee Fit'을 운영한다. 방문객은 취향 진단 후 드롱기 바리스타와 함께 커피머신을 사용하고 맞춤형 커피 메뉴를 추천받을 수 있다. 프로그램 참여자에게는 커피와 드롱기 굿즈가 제공되며, 현장 접수로 신청 가능하다.

커피 전문가와 함께하는 'Master's Stage'는 11일부터 13일까지 매일 오후 2시부터 4시까지 진행된다. 11일에는 모닌(MONIN)과 협업해 '라 스페셜리스타 마에스트로'로 추출한 쿨 에스프레소에 피스타치오 크림을 조합한 메뉴를 공개한다. 13일에는 최원재 바리스타가 해당 반자동 커피머신을 활용해 라떼아트 익스피리언스를 선보인다.

[이미지=드롱기]

12일에는 말릭 로스터리와 공동으로 '테이스팅 랩'을 마련한다. 프리미엄 전자동 커피머신 '프리마돈나 아로마틱'을 활용해 말릭 로스터리의 스페셜 싱글오리진 원두를 추출하고, 방문객에게 시음 기회를 제공한다. 미디엄·라이트 로스팅 원두의 산미, 단맛, 향미 균형을 확인할 수 있는 프로그램으로, 현장 사전 예약을 통해 참여 가능하다.

프리마돈나 아로마틱에는 원두 로스팅 상태를 분석해 추출 조건을 자동으로 조절하는 '빈 어댑트 테크놀로지(Bean Adapt Technology)'와 '어댑티브 그라인딩 테크놀로지(Adaptive Grinding Technology)'가 적용됐다. 두 기술은 원두에 맞춰 분쇄도, 투입량, 추출 온도를 설정해 미디엄·라이트 로스팅 원두의 풍미를 구현한다. 또한 따뜻하거나 차가운 우유 거품을 만들 수 있는 '라떼크레마 핫·쿨' 시스템과 41가지 이상의 원터치 메뉴를 지원한다.

카페쇼 현장에서는 구매 및 참여 이벤트도 진행한다. 행사 기간 드롱기 부스에서 커피머신을 구매한 고객에게는 10만원 상당 이상의 드롱기 굿즈를 증정한다. 인스타그램 업로드와 카카오 채널 추가 참여 시 랜덤 뽑기를 통해 백팩, 패딩 조끼, 원두, 라떼 아트 잔 등 경품을 제공한다.

이수정 드롱기코리아 마케팅 상무는 "커피에 대한 전문성과 관심이 높은 카페쇼 방문객들에게 드롱기의 커피머신과 기술을 직접 소개할 수 있도록 부스를 준비했다"며 "전문가와 함께 여러 커피를 맛보면서 홈카페에서도 좋은 원두의 풍미를 간편하게 구현할 수 있다는 점을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "프리미엄 커피를 위해 모든 소비자가 전문 지식을 갖출 필요는 없다"며 "각자의 취향을 찾고 일상 속에서 더욱 수준 높은 커피를 즐기는 계기가 되기를 바란다"고 덧붙였다.

드롱기는 백화점, 컨셉스토어 등 오프라인 매장 및 커피 전문 브랜드와의 협업을 통해 소비자 접점을 넓혀왔으며, 다양한 체험 기회를 지속적으로 마련하고 있다.

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