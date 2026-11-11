사운드울프, 상업·문화공간 맞춤형 사운드 제작 확대

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 공간 사운드스케이핑 전문기업 사운드울프가 브랜드 공간, 상업시설, 문화공간 등을 대상으로 맞춤형 사운드 제작과 공간음향 설계를 확대한다고 밝혔다.

[이미지=마초의사춘기] 마초의사춘기와 협업해 사운드울프가 구현한 라운지의 인터랙티브 사운드 공간.

사운드울프는 공간의 목적과 이용 환경에 맞춰 오리지널 음악 제작부터 공간음향 설계, 인터랙티브 시스템 구현까지 사운드 분야의 기획, 제작, 설치 전 과정을 수행한다.

최근 사운드울프는 브랜드 라운지에 방문객의 움직임에 반응하는 인터랙티브 사운드 공간을 구현했다. 플랜테리어 및 바이오필릭 공간 디자인 전문기업 마초의사춘기가 조성한 공간으로, 사운드울프는 자연음을 활용한 사운드 콘셉트 설계, 오리지널 음악 제작, 센서 연동 및 현장 음향 구현을 담당했다.

이번 프로젝트는 사운드울프의 사운드스케이프 앱 '뒤뜰(Backyard)'을 콘셉트로 했다. 직접 채록한 자연의 소리와 오리지널 앰비언트 음악을 공간 곳곳에 배치해 하나의 소리 풍경을 구성했다.

라운지는 땅, 물, 바람, 생명이라는 네 가지 자연 테마로 나뉘며, 각 구역에 10가지 소리 원료를 배치해 방문객이 구역을 옮겨 다니며 서로 다른 자연의 풍경을 경험할 수 있도록 했다.

사운드울프는 자연의 소리 원료가 지닌 리듬과 음악의 화성, 선율, 앰비언트 사운드가 조화롭게 어우러지도록 설계했다.

센서를 통해 방문객이 머무는 위치에 따라 서로 다른 사운드가 재생되며, 같은 구역을 벗어났다가 다시 들어오면 새로운 소리의 조합을 경험할 수 있다. 방문객의 위치와 움직임에 따라 음악의 흐름과 소리의 밀도가 달라지도록 구현했다.

라운지에는 서로 다른 방식으로 소리를 경험할 수 있는 청취 공간이 마련됐다. 식물 사이에 스피커를 배치한 리스닝 코너에서는 자연의 소리를 경험할 수 있다. 초지향 스피커를 회전형으로 배치한 몰입형 사운드 공간에서는 인터랙티브 존에서 활용된 자연의 소리 원료와 음악이 공간을 가로질러 움직이며 다채로운 소리 풍경을 만들었다. 개별적으로 경험했던 소리들이 하나의 공간에서 어우러지며 입체적인 청각 경험으로 확장되도록 설계했다. 또한 마초의사춘기와 공동으로 사운드 도슨트 프로그램 '사운드 배스 in 신사'를 운영해, 방문객이 30분간 공간의 소리에 몰입할 수 있도록 했다.

[이미지=마초의사춘기] 라운지에서 사운드울프가 제작한 공간 사운드를 체험하는 방문객.

이번 프로젝트에는 사운드울프의 맞춤형 서비스 'Custom Soundscape'가 적용됐다. 이 서비스는 공간 기획 단계부터 참여해 브랜드의 정체성과 공간의 용도, 방문객의 동선을 고려한 사운드 콘셉트를 설계하고, 오리지널 음악 제작부터 공간음향 설계, 인터랙티브 시스템 구축 및 현장 설치까지 통합적으로 수행한다.

박소현 사운드울프 대표는 "브랜드 공간에서 소리는 단순한 배경이 아니라 방문객이 공간을 경험하고 기억하는 방식과 연결될 수 있다"며 "공간의 구조와 사람의 움직임을 고려한 사운드디자인을 통해 브랜드만의 청각적 경험을 구현하고자 한다"고 말했다.

전시와 팝업, 브랜드 공간을 위한 맞춤형 사운드 제작 및 공간음향 설계는 사운드울프 공식 홈페이지에서 문의할 수 있다.

whitss@newspim.com