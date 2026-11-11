IPARK현대산업개발, 3년 연속 ESG 평가 통합 A등급 획득

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발은 11일 ESG 평가에서 3년 연속 통합 A등급을 획득했다.
- 환경·사회·지배구조 전 부문에서 A등급 이상을 달성했다.
- 지배구조는 독립성 강화와 CRO 선임으로 B+에서 A등급으로 상승했다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발은 11일 한국ESG기준원이 발표한 2026 ESG 평가 및 등급 공표에서 3년 연속 통합 A등급을 획득했다고 밝혔다.
ESG평가는 국내 주요 ESG 평가기관인 한국ESG기준원에서 올해 상장법인 1020개사를 대상으로 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 수준을 종합 평가해 S부터 D까지 7개 등급을 부여한다.
IPARK현대산업개발은 환경, 사회, 지배구조 전 부문에서 A등급 이상을 달성했다. 구체적으로 사회 부문은 A+, 환경과 지배구조는 A등급을 받았다.
특히 지배구조 부문은 지난해 B+에서 올해 A등급으로 한 단계 상승했다. 독립이사추천위원회의 독립성을 높이고, 이사회의 독립적 감독 기능을 강화하고, 최고리스크관리책임자(CRO)를 선임해 리스크 관리 역량을 높였다.
환경 부문에서는 기후 관련 정보 공시와 폐기물 발생량 3년 연속 감축, 친환경 매출 비중과 구매 비율 확대 등에서 성과를 냈다. 사회 부문은 드론과 CCTV 통합관제센터 등 디지털 기술을 현장 안전관리에 적용해 안전지표를 개선했다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "3년 연속 통합 A등급 유지와 지배구조 부문 등급 상승은 ESG 전 분야에서 관리체계를 개선해 온 결과"라면서 "앞으로도 ESG 공시 의무화 대응 체계를 고도화하고, ESG를 기업가치와 지속가능한 성장을 뒷받침하는 핵심 경영체계로 만들겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com