김종호 공인중개사협회장 "안전하고 투명한 거래 환경 만들 것"

제11회 부동산산업의 날 개회사

9개 단체 협력·국민 신뢰 강조

공인중개사 전문성·디지털 역량 강화

안전하고 투명한 거래환경 조성

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김종호 한국공인중개사협회(한공협) 회장이 "인공지능(AI)과 빅데이터가 시장 분석을 수행하는 시대에도 정보에 책임을 지고 거래의 신뢰를 높이는 전문가의 역할은 더욱 중요하다"며 "공인중개사의 전문성과 디지털 역량을 강화하고 더욱 안전하고 투명한 거래환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김종호 한국공인중개사협회장(한국부동산경제단체연합회장 겸임)이 11일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '제11회 부동산산업의 날' 기념식에서 개회사를 하고 있다. 2026.11.11 chulsoofriend@newspim.com

한국부동산경제단체연합회장을 겸임하는 김 회장은 11일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '제11회 부동산산업의 날' 기념식 개회사에서 이 같이 말했다.

이번 행사는 연합회가 주최하고 한공협이 주관했다. 슬로건으로 국민 신뢰 회복과 부동산서비스산업의 혁신 방향을 모색하는 자리다.

연합회는 한공협 외에 한국감정평가사협회, 한국부동산분양서비스협회, 한국리츠협회, 대한주택관리사협회, 한국주택임대관리협회, 한국주택관리협회, 한국부동산개발협회, 한국빌딩협회 등 9개 단체가 참여하고 있다. 중개·감정평가·개발·임대·관리 등 부동산산업 각 분야를 아우른다.

김 회장은 AI와 빅데이터가 시장 분석을 수행하는 시대에도 전문가의 역할이 중요하다고 강조했다. 기술이 정보와 편리함을 제공하더라도 그 정보에 책임을 지는 일은 사람의 몫이라는 취지다.

그는 "부동산은 단순한 자산을 넘어 주거와 산업, 금융과 투자가 유기적으로 연결되는 경제의 중요한 중심축"이라며 "9개 단체가 하나의 톱니바퀴처럼 맞물려 움직일 때 국민이 안심할 수 있는 건전한 부동산 시장이 완성된다"고 강조했다.

연합회와 한공협의 역할도 제시했다. 김 회장은 "연합회는 각 분야의 역량과 잠재력을 하나로 모아 상생과 혁신의 기반을 넓혀가겠다"며 "한공협 또한 공인중개사의 전문성과 디지털 역량을 강화하고 더욱 안전하고 투명한 거래환경을 조성해 국민의 기대와 신뢰에 보답할 것"이라고 말했다.

한편 이날 행사는 유공자 35명에 대한 국토교통부 장관 표창과 AI·빅데이터 기반 부동산서비스 홍보 공간 운영 등을 포함해 진행됐다. 오후에는 '부동산산업 40년, 아날로그에서 AI로'를 주제로 세미나가 열렸다.

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