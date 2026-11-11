롯데百, 동반성장지수 2년 연속 최우수…정현석 대표 동반위 합류

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 11일 동반성장지수 백화점·면세점 최우수 등급을 2년 연속 받았다
- 협력사 3300곳에 8300억원을 조기 지급하고 1000억원 펀드를 운영했다
- 정현석 대표는 제8기 동반성장위원회 대기업 대표 위원으로 위촉됐다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 2025년 실적을 기준으로 한 2026년도 동반성장지수 평가에서 백화점·면세점 업종 최우수 등급을 2년 연속 받았다고 11일 밝혔다.
동반성장위원회가 발표하는 동반성장지수는 대기업과 중소기업 간 협력 수준을 계량화해 매년 공표하는 지표다. 롯데백화점은 지난해 이 업종에서 처음으로 최우수 등급을 받았다고 설명했다.
롯데백화점은 지난해 명절을 앞두고 약 3300개 협력사에 지급할 대금 8300억원을 조기 집행했다. 협력사의 자금 부담을 덜기 위한 조치다.
금융 지원책으로는 1000억원 규모의 동반성장 펀드를 운영해 협력사에 우대금리 대출을 지원하고 있다. 롯데백화점이 무이자 자금을 직접 지원하는 동반성장 기금도 운영한다.
우수 중소 협력사에는 마진 인하 혜택을 제공하고, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 식품안전 컨설팅을 지원한다. 롯데 브랜드 엑스포와 롯데백화점 드림플라자를 통해 국내외 판로 개척도 돕고 있다.
롯데백화점은 2014년부터 협력사 임직원과 함께하는 동행 워크숍을 이어왔으며, 협력사 임직원의 직무 교육도 지원하고 있다. 올해는 넥스트컨텐츠랩과 경기도 협업 프로그램을 통한 판로 지원을 확대했다고 밝혔다.
한편 이날 출범한 제8기 동반성장위원회 대기업 대표 위원으로 정현석 롯데백화점 대표가 위촉됐다. 정 대표는 2028년 11월 10일까지 2년간 중소기업 적합업종 평가 등 상생 관련 주요 정책 결정에 참여할 예정이다.
kji01@newspim.com