KT, KAIST 전 구성원에 AI 이메일 보안 서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- KT가 11일 KAIST에 AI 기반 이메일 보안 서비스를 제공한다고 밝혔다.
- KAIST는 검증과 국가정보원 보안성 검토를 거쳐 KT 솔루션을 채택했다.
- KT는 피싱·랜섬웨어를 차단하는 서비스를 대학·연구기관으로 확대할 계획이다.
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국정원 보안성 검토 통과…연구기관 사업 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT가 한국과학기술원(KAIST)에 인공지능(AI) 기반 이메일 보안 서비스를 제공한다고 11일 밝혔다.
이번 서비스는 KAIST의 학생과 연구자, 교직원 등 전 구성원을 대상으로 적용된다. KAIST는 기술 검증을 거쳐 KT가 자체 개발한 'AI 메일보안' 솔루션을 채택했으며, 국가정보원의 보안성 검토도 통과했다.
KT AI 메일보안은 이메일을 통해 유입되는 피싱과 랜섬웨어 등 사이버 위협을 탐지·차단하는 클라우드 기반 서비스다. 스팸 차단, AI 기반 위협 탐지, 지능형 지속 공격(APT) 정밀분석 등 3단계 필터링 체계를 적용한다.
기존 구축형 보안 솔루션과 달리 서비스형 소프트웨어(SaaS) 방식으로 제공돼 별도의 대규모 보안 인프라를 구축할 필요가 없다. KT는 지난 6월 해당 서비스의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 획득했다.
KT는 이번 KAIST 도입을 계기로 국내 대학과 정부출연연구기관 등으로 AI 메일보안 사업을 확대할 계획이다.
백승택 KT 엔터프라이즈부문 서부법인고객본부장 상무는 "KT의 AI 보안 기술을 통해 KAIST 구성원과 연구·교육 자산을 보호하고, 이번 사례를 기반으로 대학과 연구기관 등으로 사업을 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com